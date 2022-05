Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Volodymyr Zelensky confirmou a morte das 60 pessoas que estavam numa escola em Bilohorivka aquando do bombardeamento russo no sábado, que causou um incêndio que consumiu o edifício e os prédios circundantes. Membros do G7 reuniram-se com Volodymyr Zelensky e anunciam novas sanções contra a Rússia. Um artigo em actualização ao longo do dia.

▶ Volodymyr Zelensky confirmou a morte das 60 pessoas que estavam numa escola em Bilohorivka aquando do bombardeamento russo no sábado.

▶ Mais de 170 civis que foram retirados da cidade sitiada de Mariupol em oito autocarros, entre os quais 40 da fábrica Azovstal, já estão em segurança em Zaporizhzhia, nesta que foi a terceira operação de retirada organizada pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha, informou esta última.

▶ Na fábrica Azovstal, os militares ucranianos rejeitam qualquer rendição, porque “a Rússia não está interessada na nossa vida, segundo disse um soldado, Ilya Samoïlenko, em conferência de imprensa.

▶ Os membros do G7 tiveram uma reunião virtual com Volodymyr Zelensky. Dela resultaram novas sanções contra a Rússia, tendo os EUA anunciado bloqueios a três estações de televisão russas e contra executivos do Gazprombank, ficando ainda os americanos proibidos de prestar serviços de contabilidade e consultoria a pessoas de nacionalidade russa. ​

▶ O secretário-geral da NATO disse que a Aliança “não viu nenhuma mudança” na estratégia nuclear de Moscovo, alertando para a necessidade de se estar preparado para “mais destruição massiva": “A nossa mensagem é clara: após o uso de armas nucleares só haveria perdedores de todos os lados”, afirmou Jens Stoltenberg.

▶ As forças russas concentradas no território separatista da Transnístria, na Moldova, estão “em plena preparação” para o combate, alerta o comunicado do Estado-Maior General da Ucrânia.

▶ A presidente do parlamento alemão, Baerbel Bas, foi a Kiev para homenagear as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Houve três outras visitas surpresa este domingo: uma do primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, que teve uma reunião com Zelensky, outra da primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, que se encontrou com a sua homóloga ucraniana, Olena Zelenska, e uma última do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, à cidade de Irpin, tendo este também na sua agenda um encontro com Zelensky.

▶ ​​A banda U2 deu hoje um concerto surpresa numa estação de metro no centro de Kiev. A estrela do rock irlandês Bono fez juntamente com o seu guitarrista uma oração “pela paz” no país e elogiou a luta do povo ucraniano pela “liberdade”.​

▶ A guerra já causou a morte de pelo menos 225 crianças e feriu outras 413, informou o Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia.