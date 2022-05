Filipinos votam no futuro a pensar no passado: filho do antigo ditador próximo da presidência

Marcos Jr. é o grande favorito à sucessão de Duterte. Concorre em parelha com a filha do Presidente e promete voltar a “reerguer” o país asiático. Robredo, ex-advogada de direitos humanos e actual vice-presidente, e Pacquiao, famoso pugilista, também estão na corrida.

Um Presidente, um vice-presidente, 12 senadores, 300 deputados e cerca de 18 mil dirigentes locais, que incluem presidentes de câmara e governadores de província. Todos estes cargos vão a jogo nas eleições de segunda-feira nas Filipinas, país do Sudeste Asiático, com mais de 7600 ilhas e com quase 110 milhões de habitantes, governado desde 2016 por Rodrigo Duterte.