CDU vence eleições no estado alemão de Schleswig-Holstein

A União-Democrata-Cristã (CDU) venceu as eleições realizadas neste domingo no estado alemão de Schleswig-Holstein, numa das primeiras boas notícias depois da saída do Governo federal alemão no ano passado, após a formação da coligação “semáforo” liderada pelo social-democrata Olaf Scholz.

São as segundas de uma série de quatro eleições estaduais marcadas para este ano, depois das eleições de 27 de Março no Sarre, nas quais venceu o candidato do Partido Social Democrata (SPD), Anke Rehlinger. As eleições na Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso da Alemanha, estão marcadas para 15 de Maio, e as da Baixa Saxónia serão realizadas em Outubro.

De acordo com os cálculos das redes públicas de televisão ARD e ZDF, o partido do primeiro-ministro, Danuel Guenther, é a primeira força política em Schleswig-Holstein​, com entre 41% e 43% dos votos, bem à frente da oposição social-democrata e do partido dos Verdes, que governam até agora em coligação com os liberais (FDP).

O SPD caiu para entre 15,5% e 16%. Os Verdes, por sua vez, melhoraram significativamente (17,5% e 19%).

O FDP, que também faz parte do governo regional, perdeu muito terreno em relação às eleições de há cinco anos, para ficar com 7%.

A Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, que ganhou cerca de 4,5% a 4,9% fica de fora do parlamento regional, tal como o Partido da Esquerda, com menos de 2%.

O principal trunfo da CDU em Schelswig-Holstein é o seu líder, Daniel Guenther, de 48 anos, que tem o maior índice de aprovação de qualquer estado alemão e que enfrentou, também, o candidato pouco conhecido do SPD, Thomas Losse-Mueller.

Guenther governa Schelswig-Holstein desde 2017, quando destituiu o SPD, e lidera a coligação “Jamaica”, numa referência às cores da bandeira daquele país, as mesmas do seu partido, o Partido Liberal Democrata (FDP) e os Verdes.

Nesta ocasião, uma coligação com os Verdes poderia ser suficiente para manter Guenther no poder, embora o FDP esteja ideologicamente mais próximo da CDU.

A Alternativa para a Alemanha de extrema-direita (AfD) já foi descartada como eventual parceiro.