Tiago Tomás ajuda Estugarda a travar Bayern

Avançado emprestado pelo Sporting marca no empate (2-2) no Allianz Arena.

Numa altura em que muito se fala de quem serão os avançados do Sporting da próxima época, Tiago Tomás aproveitou para brilhar no maior dos palcos da Bundesliga alemã. O jovem emprestado pelos “leões” ao Estugarda marcou um grande golo que abriu o marcador no Allianz Arena no empate (2-2) frente ao decacampeão Bayern Munique.

Foi logo aos 8’ que TT marcou o seu quarto golo da temporada na Bundesliga. Marmoush avançou pela direita, fez o passe atrasado e o jovem português rematou de primeira à entrada da área e não deu quaisquer hipóteses a Manuel Neuer.

O golo do avançado que o Sporting emprestou ao Estugarda até ao final da próxima temporada (mas com uma cláusula de regresso no final da presente época) só valeu ao antepenúltimo classificado da Bundesliga uma vantagem momentânea. Antes do intervalo, o Bayern deu a volta, com golos de Gnabry (35’) e Muller (44’).

No segundo tempo, um golo de Kalajdzic aos 52’ valeu o empate ao Estugarda, um ponto importante na luta pela manutenção, sendo que o melhor que pode conseguir é um lugar no play-off de manutenção com o terceiro classificado da segunda divisão alemã.