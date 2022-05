Sporting vence terceira Taça de Portugal seguida no basquetebol

“Leões” derrotaram o Benfica na final, por 79-75, com emoção até aos derradeiros segundos no pavilhão de Albufeira.

O Sporting conquistou neste domingo a terceira Taça de Portugal de basquetebol consecutiva, ao bater o Benfica, por 79-75, na final disputada em Albufeira. Num jogo equilibrado e com várias alternâncias no resultado, os “leões” descolaram ligeiramente no marcador nos instantes finais e arrecadaram o troféu pela oitava vez na história.

Foi muito nivelado o primeiro quarto do encontro, com as duas equipas a mostrarem critério e paciência para encontrarem as melhores soluções para chegar ao cesto contrário. A diferença de um ponto (24-23) à entrada para o segundo período ilustrava esse equilíbrio, sendo que o ligeiro ascendente do Sporting ganhou maior expressão ao intervalo, com 49-42.

2020 ?? 2021 ?? 2022



A 3??.ª ??????¸?? ???? ???????????????? consecutiva conquistada pelo #BasquetebolSCP ?? pic.twitter.com/xcN6yvQdgS — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 8, 2022

Com Travante Williams de regresso e em bom plano (17 pontos e sete ressaltos), os “leões” reentraram na partida a tentar cimentar a vantagem, mas os lançamentos triplos, com Ivan Almeida e Aaron Broussard em destaque, recolocaram o Benfica no jogo. O terceiro parcial foi, de resto, o único que os “encarnados” venceram na partida (16-23) e a entrada para o derradeiro período foi feita em pé de igualdade.

Começou melhor o Benfica, que chegou a dispor de uma vantagem de cinco pontos (as duas equipas acabaram com a mesma eficácia de trás da linha dos três pontos, 31%), mas nos últimos três minutos o Sporting recuperou e passou para a frente. No último lance da partida, Aaron Broussard surgiu lançado para tentar empatar a partida, mas, perante a oposição de Travante, acabou por falhar. Na sequência da jogada, os “encarnados” fizeram falta ofensiva e o Sprtong aproveitou da linha de lance livre para fechar o resultado.

A nível individual, destaque nos “leões” também para Shakir Smith (21 pontos), enquanto do lado das “águias” estiveram em evidência Aaron Broussard (17 pontos, nove ressaltos) e Ben Romdhane (11 pontos e oito ressaltos).

O Benfica, recordista de troféus (22), não conquista a Taça de Portugal desde a época 2016-17.

Texto editado por Nuno Sousa