Rafael Leão empurrou AC Milan para o topo

Há 11 anos que o AC Milan desespera por um título de campeão na Série A italiana. Festejou o “scudetto” pela última vez em 2011 e seguiram-se nove títulos consecutivos da Juventus, mais um do rival Inter. Mas os “rossoneri” estão com a chamada “estrelinha” e vão ficando cada vez mais perto do seu 19.º título de campeão. Neste domingo, venceram de reviravolta o Hellas Verona por 1-3 e recuperaram o topo da Série A, agora com mais dois pontos que os “nerazzurri”, quando já só faltam duas jornadas para o final do campeonato.

A vitória do AC Milan na cidade de “Romeo e Julieta” tem um nome, Rafael Leão, cada vez mais uma certeza do futebol português. Tonali pode ter marcado dois golos, mas foi Leão quem fez o trabalho todo, com duas assistências após investidas pelo flanco em velocidade e com a bola dominada. Depois de ter sido ele a marca o solitário golo do triunfo frente à Fiorentina na jornada passada, Leão voltou a responder quando o AC Milan mais precisava.

O Hellas Verona conseguiu aguentar a maior apetência ofensiva dos milanistas, beneficiando até de um golo anulado aos 17’ a Tonali, por fora-de-jogo. E colocou-se na frente aos 38’, num magnífico contra-ataque conduzido por Lazovic e finalizado por Faraoni de cabeça. Este era um golpe duro nas expectativas do AC Milan, mas a reacção aconteceu antes do intervalo.

Rafael Leão ficou com a bola no flanco, deixou vários defesas para trás e conseguiu o cruzamento atrasado mesmo em cima da linha de fundo. Em queda, Tonali fez o golo do empate aos 45’+3’. E praticamente a abrir a segunda parte, foi mais do mesmo e reviravolta para o Milan. Rafael Leão correu, fintou e cruzou, e Tonali só teve de empurrar para a baliza deserta do Hellas Verona. Já perto do final, Florenzi fez o 1-3, garantindo que o jogo seria à prova de surpresas para o líder.

Esta já está a ser, de longe, a melhor época do jovem avançado português no futebol italiano. Os 13 golos e nove assistências em 2021-22 já equivalem às duas épocas anteriores somadas (13 golos e oito assistências).