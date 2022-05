Mark Cavendish vence terceira etapa do Giro

Van der Poel conserva liderança na despedida da Hungria, com João Almeida a manter o 11.º posto a 29 segundos do neerlandês.

O britânico Mark Cavendish (Quick-Step), de 36 anos, venceu, este domingo, ao sprint, em 4h56m39s, a terceira etapa (em linha) da Volta a Itália em bicicleta, disputada entre Kaposvár e Balatonfüred, na distância de 201 quilómetros, na despedida do pelotão à Hungria.

Três anos e 360 dias depois de ter conquistado o primeiro de 16 triunfos no Giro, Cavendish bateu Arnaud Demare (Groupama FDJ) e o companheiro de João Almeida, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), sobre a meta, com o neerlandês Mathieu Van der Poel (Alpecin) a conservar a liderança e a respectiva camisola rosa, com 11 segundos de vantagem para Simon Yates, vencedor do contra-relógio da véspera.

Antes do primeiro dia de descanso e da viagem dos ciclistas para Itália, para a Sicília, João Almeida (UAE) concluiu a etapa na 35.ª posição (seguido do companheiro e compatriota Rui Costa), com o mesmo tempo do vencedor, e manteve o 11.º lugar a que ascendeu no sábado, a 29 segundos do líder.