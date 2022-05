Manchester City acelera para o título

Depois de uma noite traumática em Madrid, que terminou numa eliminação da Liga dos Campeões às mãos do real, o Manchester City regressou ao confronto da Premier League inglesa e deu um passo de gigante rumo ao título, com um triunfo neste domingo sobre o Newcastle por 5-0. A formação orientada por Pep Guardiola aproveitou na totalidade o empate (1-1) do Liverpool no dia anterior com o Tottenham e abriu uma vantagem de três pontos para os “reds” no topo da classificação, quando já só faltam três jornadas para o final.

Foi um jogo sem grande história e de sentido único no Etihad, com domínio total dos “citizens”, que tiveram Rúben Dias e João Cancelo de início. Logo aos 19’, Raheem Sterling colocou a equipa da casa em vantagem, com um cabeceamento certeiro após assistência, também com a cabeça, de Cancelo – o lateral português jogou desta vez do lado direito e foi um dos melhores em campo.

Ainda na primeira parte, o City fez o 2-0 aos 38’, por Laporte, numa recarga a uma defesa incompleta de Dubravka após um primeiro remate de Rúben Dias. Já no segundo tempo, Rodri fez o 3-0 aos 61’, após canto de Kevin de Bruyne, autor de outra das grandes exibições da tarde. Já em tempo de compensação, Foden e Sterling deram um ar de goleada ao resultado final.

O City segue agora com 86 pontos, mais três que o Liverpool, e este resultado até deu uma vantagem aos “blues” de Manchester na diferença entre golos marcados e sofridos – tem 68, mais quatro que os “reds”. Nas três últimas jornadas, o City tem duas deslocações (Wolverhampton e West Ham), fechando a época em casa com o Aston Villa. Já o Liverpool irá ter visitas aos campos de Aston Villa e Southampton, fechando a época em Anfield com o Wolverhampton.