Kiprop Benju conquista meia-maratona de Lisboa

Atleta queniano pretende regressar no próximo ano para melhorar o registo.

O queniano Kenneth Kiprop Renju venceu a 31.ª edição da meia-maratona de Lisboa, concluída em 1h00m13s, ainda que lamentando não ter registado o tempo pretendido.

Apesar da vitória, Kiprop Renju falhou o objectivo de bater o recorde mundial do ugandês Jacob Kiplimo (57m32s), alcançado na edição anterior da meia maratona de Lisboa.

“Estou feliz, foi uma conquista poder vencer esta prova”, declarou o atleta africano.

Renju revelou o desejo de regressar a Lisboa na próxima edição. “Não consegui ter a velocidade que queria no final. As condições foram de muito calor e tornaram-me mais lento”, lamentou o queniano.

O pódio masculino foi integrado pelo etíope Huseyidin Esa e o queniano Elvis Kipchoge Cheboi, segundo e terceiro classificados respectivamente.

A etíope Tsehay Beyan, vencedora da prova feminina com o tempo de 1h06m44s, repetiu o triunfo alcançado em 2021, batendo a concorrência da queniana Brigid Jepchirchir Kosgei (1h06m46) e da etíope Gotytom Gebreslase Teklezgi (1h07m11), segunda e terceira respectivamente, perto do recorde da prova, estabelecido em 2021.

Tsehay Beyan mostrou-se satisfeita por ter revalidado a conquista do ano passado. “Obrigada mais uma vez por me terem convidado a correr em Lisboa. Estou muito feliz, é a segunda vez que ganho, é muito bom”, declarou a etíope, que pretende regressar para a terceira vitória consecutiva na meia maratona lisboeta.

“Faltaram muitos estrangeiros, dadas as circunstâncias. Tínhamos 8.500 estrangeiros inscritos, mas veio cerca de metade”, lamentou Carlos Móia, no único ponto menos positivo da prova que se revelou um sucesso a nível organizativo.

Carlos Moedas considerou ter presenciado “um dia muito importante para Lisboa e a Área Metropolitana de Lisboa”, numa prova que começou em Almada.

Solange Jesus foi a melhor portuguesa em prova, obtendo a 14.ª posição, em 1h14m53s, enquanto Rui Pinto foi o melhor entre os atletas lusos masculinos, terminando no oitavo lugar, em 1h04m59s. Fábio Oliveira, que cumpriu a prova em 1h05m44s, terminou em nono, com o mesmo tempo do queniano Salomon Boit, e de Luís Saraiva, que obteve o 11.º posto.