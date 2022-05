No GP de Miami, Verstappen foi estrela entre estrelas

O piloto neerlandês venceu uma corrida na Florida que estava monótona, mas que ganhou nova vida com a entrada do safety car . Foi um fim-de-semana de glamour em Miami, na estreia da corrida no Mundial de Fórmula 1.

Max Verstappen (RedBull) tornou-se neste domingo o primeiro piloto de Fórmula 1 a vencer uma corrida em Miami. Na estreia da pista da Florida no Mundial, o neerlandês bateu Charles Leclerc (Ferrari) e Carlos Sainz (Ferrari), resultado que lhe permite aproximar-se da liderança do campeonato, que continua, ainda assim, a pertencer a Leclerc.

O fim-de-semana até nem estava a correr muito bem a Verstappen, mas o piloto acabou por ser o mais forte na corrida, fazendo também a volta mais rápida. Tem, agora, 85 pontos, menos 19 do que Leclerc.

Esta vitória garantiu que Max é o primeiro capataz do paraíso de Miami, pista construída sob bases de modernidade misturadas com uma localização citadina e referências tropicais. Tudo pareceu luxuoso nas 57 voltas ao circuito Miami.

Por lá estiveram Michael Jordan, Serena Williams, Tom Brady, Dwayne Wade ou David Beckham, bem como um extenso rol de estrelas não ligadas ao desporto. É a primeira vez desde 1984 que os Estados Unidos recebem duas corridas de Fórmula 1 na mesma temporada, algo espoletado pelo tremendo crescimento na popularidade do certame após o documentário Drive to Survive.

Neste contexto, os pilotos responderam a preceito. Inovaram nos capacetes e nas roupas, entrando no espírito tropical, mas, quando chegou a hora de trabalhar a sério, foi Verstappen o mais forte.

Domínio de Max

Charles Leclerc saiu da pole position, seguido do colega Carlos Sainz, mas, quando os semáforos se apagaram, a primeira curva deu logo a Max Verstappen a possibilidade de se colocar entre os Ferraris, aproveitando que o espanhol saiu no lado mais sujo da pista.

Esta pista, por não ter referências anteriores para as equipas, acabou por trazer algumas surpresas. A primeira curva foi surpreendentemente pacífica, já que a falta de espaço faria prever alguns incidentes. Outro detalhe que não se confirmou foi a dificuldade para ultrapassar. A falta de grip [tracção] nas zonas fora da trajectória ideal faria prever poucas ultrapassagens, mas a corrida, não sendo “louca”, teve alguns momentos de trocas de posição em pista.

Depois, esperavam-se muitas bandeiras vermelhas, já que mesmo acidentes inócuos prometiam dificultar bastante o trabalho dos comissários para retirarem carros e destroços da pista – também isto não se verificou.

Por fim, não era esperado que a zona de DRS na recta da meta – a mais curta das duas zonas – fosse fulcral em ultrapassagens, mas foi aí que Max Verstappen atacou a liderança de Leclerc. Fê-lo pouco depois de a RedBull lhe dizer que o pneu da frente do lado direito – o mais castigado neste circuito – estava a dar de si no Ferrari de Leclerc.

O neerlandês “fugiu” na frente e, mais atrás, os cinco pilotos que começaram com pneus duros começaram a tirar partido disso um pouco antes da volta 15 – mais cedo do que se previa.

Um deles foi George Russell (partiu de 12.º), que adiou a ida às boxes para “espremer” ao máximo os compostos duros que tinha no Mercedes, bem como Esteban Ocon no seu Alpine, depois de sair do último lugar.

Por outro lado, Lewis Hamilton era um dos pilotos em dificuldades – pelo menos para os padrões do britânico. Partiu do sexto lugar e não só não tinha ganho posição alguma em meia corrida como até estava um lugar abaixo, em virtude da estratégia de Russell, que ainda não tinha parado. Apesar destas estratégias distintas, a prova entrou numa fase menos rica. As diferenças estabilizaram e apenas no meio do pelotão houve um par de lutas mais interessantes.

Na frente, Leclerc queixava-se de dificuldades em guiar o Ferrari e Verstappen fazia voltas mais rápidas da corrida, aumentando a vantagem para o monegasco.

E tudo um acidente mudou

Eis que à volta 41 tudo mudou. George Russell tinha dito à Mercedes, minutos antes, que não queria ir às boxes e preferia esperar que uma entrada de safety car lhe permitisse trocar de pneus com a corrida neutralizada. Desejo ou profecia? Não sabemos, mas houve mesmo safety car em Miami, como “pediu” Russell.

Gasly e Norris envolveram-se num acidente e Russell pôde parar sem perder posições e Ocon pôde fazer o mesmo, mas para segurar um lugar no top-10 – tinha saído da última posição.

Outro vencedor de tudo isto foi Sergio Pérez, que continuava em quarto lugar, mas agora “colado” aos três da frente e, sobretudo, com pneus médios frescos, acabados de montar, contra os duros bastante mais “velhos” dos rivais Sainz, Leclerc e Verstappen.

Os comissários de Miami, algo inexperientes, demoraram, como já se esperava, muito tempo a retirar os destroços de Norris, mas, assim que o safety car saiu da pista, “Checo” Perez atacou o pódio de Sainz, falhando o primeiro “assalto” – e os seguintes.

Na frente, assim que o DRS foi reactivado, Leclerc fez o que até então nunca tinha sido capaz: pressionar Verstappen. Também o monegasco beneficiou, portanto, da entrada do safety car, mas não o suficiente para capitalizar um par de ataques a Verstappen, que foi o primeiro vencedor em Miami.