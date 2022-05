Atlético aproveita descompressão do Real no derby

Garantido mais um título de campeão espanhol e a presença em mais uma final da Liga dos Campeões, não havia grande motivo para o Real Madrid forçar as pernas dos seus veteranos craques e foi com uma versão muito alternativa que se apresentou no derby da capital com o Atlético. Os “colchoneros” agradeceram e triunfaram por 1-0, reforçando o quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

Sem jogadores como Benzema, Modric, Vinícius ou Courtois de início, a descansar depois do tempo extra a que foram obrigados em Manchester, o Real enfrentou um Atlético empenhado em vencer, mesmo sem contar com o português João Félix, lesionado, para ficar mais tranquilo na classificação.

O resultado ficou feito ainda na primeira parte. Aos 38’, Matheus Cunha avançou para a área “merengue” e caiu num lance que envolveu Vallejo e Militão. O árbitro mandou jogar, mas, à primeira paragem, foi aconselhado pelo VAR a rever as imagens e acabou por assinalar penálti.

Da marca dos 11 metros, Yannick Ferreira Carrasco fez o único golo da partida, garantindo três pontos que podem ser decisivos para o Atlético ficar nos quatro primeiros – tem 64 pontos, mais seis que o Bétis, com apenas três jornadas para o final.