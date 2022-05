Abdullah Ibrahim trouxe a experiência ao Theatro Circo, mas La Chica atingiu a genialidade

Abdullah Ibrahim chegou ao palco do Theatro Circo como se tivesse regressado à sua sala de estar pouco depois de a ter abandonado por breves momentos. No centro, à sua espera, está um piano de cauda, aberto. Atrás do instrumento está uma tela com uma espécie de fresco, que habitualmente fica escondida sempre que há espectáculos no teatro bracarense. Com a sala a meia-luz, o músico de 87 anos senta-se em frente às teclas, debaixo de um aplauso que parece não ter afectado o estado de calma aparente com que chegou do camarim.