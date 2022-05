PCP: um partido perseguido e vítima de “ódio fascizante”

A história é a seguinte, por ordem cronológica. Há uma semana, o presidente de uma associação de refugiados ucranianos disse à agência Lusa não perceber “como é que Portugal, um país democrático, continua a ter um partido como o PCP”. O PCP não apreciou, e na terça-feira emitiu um comunicado classificando tais declarações como sendo “de ódio fascizante” e “reveladoras da natureza antidemocrática do governo de Kiev”. Na quarta-feira, o primeiro-ministro António Costa decidiu vir a terreiro garantir que Portugal não entrará “num clima de caça às bruxas”, já que o país respeita um “pluralismo próprio que resulta da vontade livre dos cidadãos”, e que “passar da divergência política com o PCP para a ilegalização do PCP é algo absolutamente inconcebível num regime democrático consolidado”.