Os comunistas já tiveram mais talento para mistificações

Alega-se que, dado que o PCP combateu a ditadura do Estado Novo, nada do que agora os comunistas façam ou digam pode ser criticado. E quem ousar dizer o contrário é um fascista encartado

Há dias apanhei Jerónimo de Sousa, com ar indignado, a insurgir-se contra qualquer coisa num televisor ao longe. O oráculo no ecrã, que o citava, falava em “ataque antidemocrático” e “ódio fascizante”. Julguei que o PCP decidira por fim condenar sem adversativas o ataque antidemocrático da Rússia à Ucrânia, reconhecendo que ele se deve ao ódio fascizante do regime de Putin pelo povo vizinho.