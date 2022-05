CESE destaca a guerra na Ucrânia e a visão dos jovens no Dia da Europa

o Dia da Europa deve representar um momento de reflexão em que reafirmamos, agora mais do que nunca, o nosso compromisso com o que construímos em conjunto até à data

O dia 9 de maio aproxima-se a passos largos e, este ano, não obstante os eventos trágicos recentes, o Comité Económico e Social Europeu (CESE) junta-se-á mais uma vez às demais instituições europeias para marcar o aniversário da Declaração de Schuman e o início da União Europeia (UE)

A guerra na Ucrânia transformou radicalmente a agenda da UE, afetando a vida de milhões de pessoas e destacando um elemento essencial da integração europeia: a solidariedade. Esta e a paz, a liberdade, a democracia e o Estado de direito constituem os valores fundadores da nossa casa comum – a União Europeia –, e o Dia da Europa deve representar um momento de reflexão em que reafirmamos, agora mais do que nunca, o nosso compromisso com o que construímos em conjunto até à data.

O discurso histórico de Robert Schuman, ministro dos Negócios Estrangeiros de França, há exatamente 72 anos em 9 de maio de 1950, deve recordar-nos a forte evolução da nossa União, tornando impensável uma guerra entre os Estados-membros e trabalhando em uníssono para construir um projeto comum assente na unidade, na diversidade e nos pontos fortes de cada um. E é este precisamente o ponto essencial. Não nos podemos esquecer de que os maiores desafios enfrentados pela nossa sociedade exigem que trabalhemos em conjunto.

No CESE, a casa da sociedade civil europeia, queremos partilhar as histórias de todos os que trabalham em conjunto no terreno, as histórias de todas as organizações da sociedade civil que trabalham na linha da frente, todos os dias, para ajudar os refugiados ucranianos que fogem, desesperados, da guerra no seu país, as histórias da sociedade civil pela Ucrânia (#CivilsocietyforUkraine). Para o efeito, criámos uma secção específica no nosso sítio web onde os nossos membros e respetivas organizações apresentam, com descrições, fotografias e vídeos, as suas ações concretas e a forma como estão a ajudar a população ucraniana.

O ano de 2022 é também o ano dedicado às gerações jovens da Europa, com muitas oportunidades para os jovens europeus fazerem ouvir a sua voz e partilharem a sua visão para o futuro. Foi neste espírito que organizámos o programa do Dia da Europa no Comité.

Este ano, o evento em si arrancou neste sábado, 7 de maio, com o CESE a abrir as suas portas virtuais para uma vasta gama de atividades que incluíu a oportunidade de se fazer uma visita virtual de 360º à nossa instituição europeia e de interagir connosco. Foi uma oportunidade para descobrir formas de relacionamento com o CESE, a sua função consultiva no processo de decisão da UE e os seus membros, representantes de organizações da sociedade civil ativas no terreno dos 27 Estados-membros da UE.

Foi também o momento de juntaremos caras aos nomes e reunirmo-nos pessoalmente (mesmo à distância) para fazer o balanço de assuntos importantes, como a situação da nossa União e a via a seguir no futuro.

Mas não é tudo. Criámos igualmente um “espaço para a juventude”, permitindo aos jovens interagirem connosco no contexto do Ano Europeu da Juventude. E organizámos uma exposição fotográfica sobre os nossos projetos culturais, dando a todos os nossos visitantes a oportunidade de enviar um verdadeiro “postal da UE” à família e aos amigos.

Por último, mas não menos importante, não esqueçamos que todo este material estará à disposição de todos, a qualquer momento, nas 24 línguas oficiais da UE.

Assim, só me falta convidar-vos a divulgar o evento e a consultar o nosso sítio web para obter todas as informações pertinentes e saber quem faz o quê, quando e como ligar-se.

Junte-se a nós neste sábado e saiba mais sobre a forma como nos empenhamos, todos os dias, para tornar a UE num lugar melhor para viver, mais sustentável, mais resistente e mais integrador, a pensar nas gerações futuras.

Feliz Dia da Europa 2022 (#EuropeDay2022)!

O autor escreve segundo novo acordo ortográfico