A última página

Por desígnios editoriais que não se discutem, e que talvez tenham que ver com uma obsessão de simetria, a última página do PÚBLICO apresenta-nos hoje, mais claramente do que quando nela habitava Rui Tavares, a alternância diária de análises “de esquerda” e “de direita” de factos de actualidade. É difícil descortinar a utilidade do sistema. Ambos os ocupantes actuais dessa página nobre têm, manifestamente, mentes pré-formatadas, que se exprimem literariamente em estilos diferentes: um, fluente, claro, quase coloquial; o outro, mais rebuscado, mais trabalhoso, de leitura mais exigente. Normalmente, não tratam dos mesmos assuntos - ou seja, nem sequer como exercício de confronto democrático vale essa prestação alternante de opiniões. Por mim, discordo mais frequentemente de um - justamente aquele que leio com maior prazer. De qualquer modo, a “última” do PÚBLICO - já que sobre ela foi feita a opção, pouco frequente na imprensa de qualidade, de ser uma página de opinião - talvez merecesse coisas mais substantivas e análises mais autorizadas sobre aquilo que vai sucedendo à nossa volta.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Os “boomerangs"

A articulista e, noutro plano, minha colega Carmo Afonso, é uma pessoa muito inteligente e dotada de enorme cultura - geral e política. Discordo da generalidade do que escreve (voto PSD), mas leio-a sempre. Agora essa de o “boomerang” poder ocorrer só num sentido, constitui um exemplo do maniqueísmo esquerdista que a invade, incontroladamente. Os comunistas radicais não integrarão, eles próprios, um “fenómeno passional e intrínseco"? Quer melhor exemplo do que Eles/Vós? Sim, há outro: o dos fascistas radicais! Pedem meças uns aos outros - e eu poria um “x”.

Não vale a pena a senhora fingir que tem receio de que o povo português deseje e de que as instituições democráticas permitam o fim do PCP - apesar de apenas cerca de 5% votar nele. E, veja bem: num país onde há, real e lamentavelmente, bastante pobreza! Só pode ser por o povo lhe reconhecer um enorme défice de democraticidade política - os sonhos com China, Kremlin, Cuba, Coreia, Venezuela, etc.

Nuno Matias Ferreira, Santarém

Carmo Afonso

Antevendo a habitual onda de críticas (por vezes, meramente infundadas e/ou maldosas) suscitadas pelas crónicas da advogada Carmo Afonso, permito-me efectuar, desde já, uma breve reflexão sobre o artigo de ontem, que se reporta ao PCP. Efectivamente, nunca tendo sido votante do PCP, por razões pessoais e políticas que não interessa aqui partilhar, é com perplexidade que assisto à actual equivalência generalizada entre os termos seguintes: comunista-russo-Kremlin.

Se no campo da direita tal ligação tripartida não é de estranhar, na comunicação social dita de referência, esta linha única de pensamento (há matérias nas quais se justifica que seja assim, não é João Miguel Tavares?) em nada contribui para a verdadeira informação e esclarecimento do público. Neste contexto, toda a esquerda (incluindo o PCP) deve reflectir criticamente sobre os difíceis e perigosos tempos actuais, contextualizando as suas prioridades a nível nacional e internacional, sem prejuízo da procura última da paz que deve nortear todos os democratas.

Carlos Ferreira, Braga

Carmo Afonso, sempre

​Sempre a querer provar que a esquerda, leia-se PCP e BE, existe, eu estou mais inclinado a pensar que o que Carmo quer é que a não julguem como gente de esquerda. O PCP é a menina dos seus olhos e sempre a estender-lhe os braços não vá ele estatelar-se no solo. Mas a queda já decorre de há anos. A perda de inúmeras câmaras não para de crescer e isto é muito significativo por ser a nível local. A invasão da Ucrânia pelos russos é mais um pretexto para Carmo Afonso dizer que, “contrariamente ao que seria previsível, [o PCP] pode sair com vigor”.

Eu, pelo contrário, acho é que vai sair com menos uma câmara, a de Setúbal.

Jorge Magalhães, Canedo

Sementes de alfarroba

Leitor de sempre, apenas quero dar os parabéns ao PÚBLICO, por ter entre si uma cronista de excepção, Carmo Afonso. Faz com que, outra vez, sinta que quando é dia de “Carmo Afonso” a leitura do meu jornal é exponencialmente melhor.

Rui Dias Silva, Amadora