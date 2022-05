Sobre o atraso da portaria cuja falta permite fumar em espaços fechados

O Governo simplesmente decidiu não fazer, colaborando mais uma vez com uma estratégia de adiamento e omissão, tipicamente utilizada pela indústria do tabaco no seu lobbying junto dos poderes públicos.

O atraso na criação da portaria mencionada na alteração de 2015 e de 2017 da conhecida Lei do Tabaco (Lei n.º 37/2007 de 14 de Agosto) no que respeita às exceções à proibição de fumar em espaços fechados é mais uma omissão promovida pelo Governo, como muitas outras na prevenção do tabagismo, que põe em causa a saúde pública. E tem na sua origem muito mais do que as justificações do Governo, como a pandemia ou as eleições antecipadas.

Para começar é de lembrar que, desde a alteração à Lei do Tabaco em 2015 (posteriormente reforçada em 2017), está prevista a criação, por iniciativa própria do Governo, de uma portaria que permitiria hipoteticamente a existência das referidas exceções à proibição de fumar em espaços fechados, salvaguardadas a saúde dos não fumadores, bem como dos fumadores expostos nos espaços destinados a fumar. Passaram-se quase sete anos e o Governo teve todo o tempo e oportunidade de produzir e aprovar esse regulamento - ou de o descartar, na impossibilidade de encontrar solução tecnicamente viável. O mesmo Governo que definiu um prazo de moratória de cinco anos para as instituições mencionadas na lei se adaptarem e recuperarem inclusive o investimento já feito, considerou este período mais do que razoável para aquelas tomarem as medidas necessárias, mas não fez a sua parte - nem atempadamente, nem tardiamente.

Em todo esse período, e mesmo desde a aprovação da Lei do Tabaco em 2007, a Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo (Coppt) e várias ONG e sociedades científicas da área da saúde posicionaram-se contra qualquer exceção à proibição de fumar em espaços fechados, pelas questões de saúde já mencionadas exaustivamente. Acresce que sempre apontaram também que essas exceções só dificultavam a aplicação da lei, a ação fiscalizadora (da ASAE e não só) e a penalização dos prevaricadores, perpetuando uma situação que não é desejada para Portugal e que o país se comprometeu a mudar (à semelhança de todos os Estados que ratificaram a Convenção Quadro de Controlo do Tabaco da OMS), criando, entre outras medidas, “Espaços Fechados 100% Livres de Tabaco”.

As mesmas ONG e demais instituições da sociedade civil periodicamente sensibilizaram os governos para a necessidade de adoptar políticas públicas de saúde de prevenção do tabagismo eficazes, conforme as orientações internacionais. As dificuldades da ASAE em fiscalizar o cumprimento da lei no que respeita às proibições de fumar (seja a venda a menores, seja o fumar em espaços fechados sem condições) não são, assim, uma situação recente ou fruto de uma lacuna criada pela falta de uma portaria - fazem parte da história da implementação e aplicação da lei do tabaco.

Mesmo recentemente, aquando da pandemia, ainda em 2020, as mesmas organizações da sociedade civil alertaram a Direção Geral de Saúde e o Governo para o risco de se manter o consumo de tabaco dentro de espaços fechados e mesmo em esplanadas contíguas. As evidências acumuladas neste período vieram demonstrar que fumar nesses espaços aumentava significativamente o risco de contaminação ambiental e contágio do SARS-CoV-2. Considerámos, nessa altura, que a pandemia era, não uma barreira, mas uma oportunidade de avançar com medidas que estariam a ser proteladas com potenciais danos agravados para a saúde de todos os portugueses. Infelizmente, nenhuma medida, momentânea ou definitiva, foi tomada. Nem sequer um alerta ao público foi emitido por esses organismos responsáveis.

Não se pode negar que a criação de um espaço para fumar que satisfaça as condições necessárias de manter o ambiente livre de fumo a um nível que não ponha em risco os que estão presentes é tecnicamente desafiante, para não dizer impossível. Esta dificuldade é do conhecimento do Governo, ministérios envolvidos e das entidades públicas responsáveis desde a criação da Lei do Tabaco original. Provavelmente, é este o fato que está na origem das dificuldades encontradas durante todo o tempo decorrido para a definição de uma portaria que não seja criticada e questionada com base nas evidências científicas atuais. A tentativa já tardia, em 2021, de se pôr em discussão pública uma proposta de portaria (coisa já por si estranha, tratando-se não de uma lei mas apenas de uma regulamentação técnica) gerou críticas negativas das organizações da sociedade civil para a saúde. E encontrou, sobretudo, uma resistência corporativa insistente da parte dos agentes económicos que, já conhecedores da lei e dos prazos definidos, se manifestaram desagradados com as dificuldades de implementação de espaços para fumar, apesar de publicamente se assumirem conformados com a realidade das políticas públicas de saúde e dos factos. Estes dois fatores, a impossibilidade técnica e desagrado corporativo, bastaram para que a proposta de portaria não vingasse e fosse “engavetada” novamente ao fim de seis anos pelos órgãos responsáveis, nomeadamente, pelo que se sabe, do Ministério da Economia com a anuência do Governo.

Assim, houve tempo alargado que foi utilizado para protelamento, houve oportunidades importantes que foram conscientemente ignoradas e omitidas. A ausência de decisão e aprovação da referida portaria pelo anterior Governo foi uma decisão consciente e intencional. Uma não-decisão é uma decisão, e normalmente uma má decisão. O Governo simplesmente decidiu não fazer, colaborando mais uma vez com uma estratégia de adiamento e omissão, tipicamente utilizada pela indústria do tabaco no seu lobbying junto dos governos e poderes públicos. A consequência é termos sucessivos governos que não defendem o bem comum e não protegem a saúde de todos os portugueses, ao privilegiarem interesses privados e particulares de um setor de negócios e da indústria do tabaco – um produto que mata prematuramente mais de metade dos seus consumidores.

