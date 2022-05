A comida de Istambul, o novo hotel de Aveiro e os 50 anos do Procópio

“Poucas são as cidades no mundo que possuem uma energia tão vibrante quanto Istambul. Com um pé na Europa e outro na Ásia, a antiga capital de Bizâncio e do Império Otomano tem a vantagem de reunir na sua península tanta história que parece nem caber no seu vasto território que se debruça pelo mar de Mármara — um pedaço do oceano que separa o mar Negro do mar Egeu a partir do famoso estreito do Bósforo, que divide as partes oriental e ocidental da cidade.” É desta forma que arranca a reportagem do Rafael Tonon sobre aquela cidade turca. Mas, sendo do Rafael Tonon, jornalista que escreve principalmente sobre assuntos gastronómicos, esta não é apenas mais uma reportagem sobre Istambul: é um olhar para o panorama culinário de uma cidade em plena renovação. A cena gastronómica de Istambul está a borbulhar como nunca, graças ao trabalho de chefs como Fatih Tutak, que estão a redescobrir as técnicas e os ingredientes tradicionais do país, reinterpretando-os para os gostos modernos, o que tem atraído uma leva daqueles que são talvez os mais cobiçados turistas do mundo: os gastronómicos. O resto é para ler aqui.

Por Aveiro, a Maria José Santana foi experimentar o novíssimo 1877 Estrela Palace e dormiu como uma princesa. A unidade de alojamento fez do requinte o seu elemento central e consegue causar boas sensações tanto ao adormecer como ao despertar.

Falando em despertar, nada melhor do que um pão acabadinho de fazer para começar o dia. O que sai da Fariña, no Porto, é feito com tempo e mimado como quem mima um bebé. O Luís Octávio Costa madrugou para ir ver fazer os pães de Vasco Santos e Bebiana Branco. Já o José Augusto Moreira foi conversar com Sergio Crivelli, o italiano que se fixou em Portugal e faz pastas e pizzas artesanais. Ele é o guardião do sabor que destacamos esta semana.

Em Gaia, o Vinha Boutique, um hotel de luxo que mira o Douro, tem um novo chef. É Henrique Sá Pessoa, que, depois de ter visto o seu Tapisco sucumbir à pandemia, regressa à região do Porto pela porta grande. Eu fui provar o menu de degustação que lá se serve e, à conversa com o chef, fiquei a saber que lutar por uma estrela Michelin é uma hipótese que ele não descarta. E agora para algo completamente diferente: o Edgardo Pacheco foi ao Turcifal, Torres Vedras, conhecer o Clube House Quinta do Fez e percebeu que, mais do que um restaurante onde se serve boa comida de tacho, aquele é um clube de amigos. Ora prove.

Também é de amigos, muitos amigos, que se faz a história do Procópio. O mítico bar lisboeta de políticos, artistas e jornalistas faz 50 anos. A Mara Gonçalves sentou-se por lá, com um cocktail pela frente, e ouviu muitas histórias pela voz da proprietária, Alice Pinto Coelho, que, aos 84 anos, continua a escolher a célebre Mesa Dois. Longa vida ao Procópio!

Nos vinhos, as novidades estão a cargo do José Augusto Moreira e do Manuel Carvalho, ao passo que o Pedro Garcias escreve sobre o vinho mais caro do mundo, o Liber Pater, que, por 30 mil euros a garrafa, acaba de chegar a Portugal. Já o Miguel Esteves Cardoso entretém-se a dissecar a composição da garrafeira da rainha Isabel II.

Para o fim, como é hábito, ficam as novas do mundo automóvel, a cargo da Carla B. Ribeiro, que esta semana nos conta como é conduzir o Honda HR-V e também o CX-60, o navio-almirante da Mazda.

Está tudo dito por hoje. Volto no próximo sábado com mais sugestões para os seus tempos de fazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

