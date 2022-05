Mulheres no Afeganistão obrigadas a usar burca em público

O líder supremo do Afeganistão ordenou, este sábado, que as mulheres afegãs usassem burca em público, impondo a que é considerada a mais severa restrição à liberdade das mulheres desde o regresso dos taliban ao poder.

“Devem usar o chadri [outro nome para a burca] porque é tradicional e respeitoso”, refere um decreto assinado por Hibatullah Akhundzada tornado público este sábado e citado pela agência France-Presse (AFP). “As mulheres que não são nem demasiado jovens nem demasiado velhas devem velar o seu rosto quando encontram um homem que não é membro da sua família” de forma a evitar provocações, segundo o decreto.

O documento acrescenta ainda que, caso não tenham algo a fazer no exterior, é “melhor para elas ficarem em casa”.

Um porta-voz do Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício leu o decreto do líder supremo do grupo, Hibatullah Akhundzada, numa conferência de imprensa em Cabul. No documento, é mencionado que o pai ou o parente masculino mais próximo seria preso ou demitido do seu emprego no governo se a sua familiar não cobrisse o rosto fora de casa.

A imposição da burca tinha sido já praticada durante a primeira vez em que os taliban estiveram no poder, entre 1996 e 2001, que ficou marcado pela forte repressão dos direitos das mulheres em conformidade com a sua interpretação da sharia.

A maioria das mulheres no Afeganistão usa um lenço na cabeça por motivos religiosos, mas nas áreas urbanas como Cabul muitas não cobrem o rosto.

Após voltarem ao poder em Agosto, depois de uma ocupação de 20 anos pelos Estados Unidos da América e seus aliados, os taliban prometeram que iriam ser mais flexíveis. No entanto, renegaram as suas promessas, revertendo gradualmente os direitos e afastando 20 anos de liberdades para as mulheres. As mulheres estão agora, em grande parte, excluídas dos empregos governamentais e estão proibidas de viajar sozinhas.

Os EUA e outras nações já cortaram as ajudas ao desenvolvimento e aplicaram sanções duras ao sistema bancário do país desde que os taliban assumiram o poder, levando o país à ruína económica.