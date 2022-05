Macron apresenta-se como “um novo Presidente” para “um novo povo”

Emmanuel Macron venceu a segunda volta das eleições presidenciais de 24 de Abril com mais de 18 milhões de votos (58,5%) e foi este sábado formalmente reconduzido ao cargo de Presidente da República no salão de festas do Palácio do Eliseu, em Paris, numa cerimónia com 450 convidados.

Macron afirmou que tem “consciência” dos desafios do seu segundo mandato e disse que vai agir “sem descanso” para tornar a França e a Europa mais independentes. Acrescentou que pretende estar à altura das expectativas de um “novo povo” que afirma ser diferente daquele que votou nele pela primeira vez em 2017.

“O povo francês não prolongou, simplesmente, um mandato que terminou agora. Estou perante um povo novo, diferente de há cinco anos, e que confiou um novo mandato a um novo Presidente”, sublinhou Macron no seu discurso, prometendo não impor reformas, mas “associar todos” para criar um novo contrato social em França.

Sob a promessa de “agir”, “amar” e “servir”, Macron reconheceu a “seriedade dos tempos” e pediu a colaboração de todos. “Todos juntos devemos inventar um novo método pelo qual passamos a construir um novo contracto produtivo, social e ecológico”, proclamou, acrescentando que, para tal, é necessário “criar um novo método, longe de tradições e de rotinas cansadas.”

“A consciência da gravidade dos tempos actuais acompanha-me. A guerra, a pandemia; há muitos anos que o nosso país não era confrontado com tantos desafios”, reconheceu o Presidente francês.

“Vou agir sem descanso com o objectivo, de fazer da França uma nação mais independente, de viver melhor e de construir respostas francesas e europeias aos desafios do nosso século”, acrescentou Macron.

Para além disto, o chefe de Estado espera deixar como legado também “um planeta mais habitável” e “uma França mais viva e mais forte” sob a premissa de continuar a ser um país que “inspira o mundo”, destacando as suas preocupações ambientais globais para as quais afirma estar “apto” para intervir de forma positiva.

O Presidente foi formalmente empossado por Laurent Fabius, presidente do Conselho Constitucional, que acabou por se enganar ao dar o número total de votos, mas que deixou as palavras de Victor Hugo como aviso para este segundo mandato: “Nestes tempos conturbados, sejamos servidores do direito e escravos do dever.”

Entre os convidados que estiveram este sábado no Palácio do Eliseu estavam os antigos Presidentes Nicolas Sarkozy e François Holland, assim como o primeiro-ministro, Jean Castex, e membros do Governo, como o ministro dos negócios estrangeiros, Jean-Yvres Le Drian, o ministro da Saúde, Olivier Véran, e a ministra da Igualdade, Elisaceth Moreno.

Também o antigo primeiro-ministro de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, e o autarca de Nice, Christian Estrosi, duas figuras emblemáticas de direita, marcaram presença e juntaram-se a Macron.

O segundo mandato de começa formalmente a 14 de Maio, à meia-noite, com o primeiro-ministro Jean Castex, ainda no cargo. A posse de Macron marca o fim de uma campanha eleitoral e a abertura de outra, para as eleições legislativas em Junho.