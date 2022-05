1877 Estrela Palace e a honra de dormir como uma princesa em Aveiro

Num hotel, tão ou mais importante do que ter um bom sono é despertar bem, começar o dia de forma aprazível e positiva. O recém-inaugurado 1877 Estrela Palace parece não ter descurado nenhum desses momentos, brindando os hóspedes com o melhor dos dois mundos: fechamos os olhos aconchegados por almofadas de penas e damos início ao novo dia com vista privilegiada para a ria de Aveiro. E ainda que o descanso seja o maior dos luxos, este novo boutique hotel – abriu em Abril – foi ainda mais longe e encheu-se de requinte, fazendo justiça aos tempos áureos do edifício onde está instalado. Nesta antiga casa burguesa de Aveiro, com frente para a Avenida Lourenço Peixinho e para a Rua José Estêvão, também se encontrou espaço para “albergar” algumas figuras históricas da cidade.