No Clube House Quinta do Fez há comida de tacho para clientes que são amigos

Alguém cuja opinião valorizamos desafiou-nos para a visita a um restaurante no Turcifal. Lá fomos, para nos espantar com a comida de tacho bem feita, num ambiente que nos recorda uma das melhores séries americanas de TV dos anos de 1980 e 90. O Quinta do Fez não é bem um restaurante – é um clube que gosta de receber amigos.

Uma vez por outra encontramos restaurantes que, meio a sério, meio a brincar, arrumamos na categoria “Cheers”, por serem uma homenagem aos criadores da série americana dos anos de 1980 e que por cá adoptou o nome de Cheers Aquele Bar. Norm Peterson – o grande Norm –, Sam Malone, Rebeca Howe, Carla Tortelli, Clive Calvin, Woddy Boyd ou Fraiser Crane eram personagens extraordinárias que avaliavam o mundo com uma mão agarrada a canecas de cerveja. Era rir a bom rir. Quem é desse tempo recordar-se-á da letra do genérico (Where everbody knows your name, de Gary Portnoy), cujo refrão dizia isto: “Às vezes queres ir a um local onde toda a gente sabe o teu nome, onde toda a gente fica feliz por te ver.” No dia da estreia, a 30 de Setembro de 1982, a série foi um fracasso. Quando, 11 temporadas depois, em 1993, fechou as portas, o último episódio foi visto por 80 milhões de espectadores.