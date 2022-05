O título é mais um grão no extenso “areal” de Pinto da Costa

O que significa este título nacional? Olhando para o extenso palmarés de Pinto da Costa, parece significar pouco. Mas esta é uma conquista com “dedo” especial do presidente.

Há poucos dias, fez 40 anos que Jorge Nuno Pinto da Costa tomou posse como presidente do FC Porto. Ontem à noite, quatro décadas depois, o dirigente portista acaba de ultrapassar os 1340 títulos na liderança do clube.

Englobando as diversas modalidades — e à boleia do recente levantamento feito pela TSF —, este título nacional de futebol é o 1341.º troféu conquistado por Pinto da Costa como presidente. No futebol, são 65. Ninguém venceu tanto como ele — por cá ou além-fronteiras.