Manchester United atropelado em Brighton

O Manchester United foi este sábado atropelado em Brighton, onde foi goleado (4-0) pelos “seagulls”, nonos da classificação, em jogo da 36.ª jornada da Premier League realizado no Falmer Stadium.

A equipa de Ralf Rangnick, com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no onze inicial, foi surpreendida pela entrada personalizada do Brighton, que aos 15 minutos já vencia com um golo de Moisés Caicedo.

Sem uma reacção à altura dos “red devils”, a formação da casa revelou-se arrasadora na segunda parte, reduzindo o Manchester United a uma caricatura de equipa.

Cucurella (49'), Pascal Gross (57') e Leandro Trossard (60') consumaram o escândalo que deixa a equipa de Manchester, sexta classificada, ao alcance do West Ham, sétimo com menos dois jogos e menos seis pontos.