Goleada pode custar acesso directo do Friburgo à Champions

O Friburgo foi este sábado goleado pelo Union Berlim (4-1), em encontro da 33.º jornada da Liga alemã de futebol, e pode perder o quarto lugar de acesso directo à Liga dos Campeões, garantida pelo Bayer Leverkusen.

No Europa-Park Stadium, o conjunto da capital já tinha resolvido o desafio no primeiro tempo, face aos golos de Grischa Promel, aos 11 minutos, Christopher Trimmel (30') e Sheraldo Becker (41'), com Lucas Holer (59') a encurtar distâncias após o descanso, antes de Andras Schafer fechar a contagem para os visitantes.

Com este desaire, o Friburgo, que não perdia há quatro encontros na Bundesliga, mantém o quarto lugar, com 55 pontos, contra os 54 do Leipzig (quinto) - recebe no domingo o Augsburgo -, e do Union (sexto).

Já com lugar garantido na fase de grupos da Champions da próxima temporada está o Bayer Leverkusen (terceiro, com 61), depois do triunfo no reduto do Hoffenheim (2-4), oitavo, com 46.

Os locais ainda chegaram ao intervalo em vantagem, graças aos golos de Georginio Rutter (22') e Christoph Baumgartner (36'), com Patrik Schick (34'), pelo meio, a reduzir.

Moussa Diaby viria a restabelecer a igualdade (73'), abrindo caminho para Schick bisar e colocar os “farmacêuticos”, pela primeira vez, no comando do desafio, que foi encerrado com um golo de Lucas Alario (90+1'). O último lugar do pódio já não foge à equipa do helvético Gerardo Seoane.

Também com presença assegurada na prova mais importantes de clubes da UEFA está o segundo classificado Borussia Dortmund, com 66 pontos, que triunfou no campo do lanterna-vermelha e já despromovido Furth (3-1).

Um “bis” de Julian Brandt (26 e 72') e um golo de Felix Passlack (33') colocaram o Dortmund, com o internacional luso Raphaël Guerreiro entre os titulares, na rota dos triunfos.

No outro jogo do dia, o Wolsburgo (12.º com 41 pontos), com um golo solitário de Yannick Gerhardt (43), venceu em Colónia (sétimo, com 52).