FC Porto campeão: festejos do 30.º título começam no relvado da Luz e estendem-se aos Aliados

O FC Porto garantiu este sábado a conquista do título nacional com uma vitória por 1-0 na Luz, frente ao Benfica. Os festejos começaram logo no relvado do rival, tal como há 11 anos, com jogadores e restante comitiva azul e branca a celebrar o triunfo.

Ao mesmo tempo, no Porto, a Avenida dos Aliados já recebia os primeiros adeptos dos "dragões" que se preparam para a noite de festa pela conquista do 30.º título de campeão nacional.

Todas as notícias sobre o título aqui.

Interactivo: relembre o caminho até ao 30.º título