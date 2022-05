Sporting sobreviveu a uma tortura no Algarve

Os “leões”, já com o título perdido, tiveram de ir a jogo enquanto o FC Porto bebia champanhe e dançava no Estádio da Luz. E foi Sarabia quem permitiu ao Sporting, que foi sempre superior ao Portimonense, sobreviver a essa tortura mental.

Não haverá muitas formas mais tristes de entrar num jogo do que fazê-lo poucos minutos depois de saber que o principal objectivo da temporada se esfumou. Mas foi isso que coube ao Sporting neste sábado, na visita ao Portimonense, feita enquanto os jogadores do FC Porto, campeões nacionais minutos antes, bebiam champanhe, cantavam e dançavam no Estádio da Luz, em pré-festa para os Aliados.