Retrato de Marilyn por Warhol pode chegar aos 180 milhões de euros

Um quadro do mestre da arte pop, Andy Warhol, que retrata a icónica Marilyn Monroe, poderá ser vendido no leilão da Christie's, esta segunda-feira, por 200 milhões de dólares (cerca de 180 milhões de euros). É esse o valor base. Se a sua venda vier a acontecer, Shot Sage Blue Marylin (1964) tornar-se-á na obra mais cara do século XX vendida em leilão.

O quadro que representa a actriz norte-americana pertence à Fundação Thomas e Doris Ammann, sediada em Zurique, que dedicará o produto da venda “à caridade” para “programas de saúde e educação”, tendo em vista crianças de todo o mundo, segundo a Christie's. A expectativa é que este venha a ser o leilão filantrópico de valor mais elevado desde a venda da colecção privada dos milionários americanos Peggy e David Rockefeller em 2018.

Os peritos da leiloeira têm comparado a imagem de Marilyn, em rodagem no filme Niagara de Henry Hathaway, ao enigmático sorriso da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A serigrafia, com um metro, apresenta a actriz com o rosto pintado de cor-de-rosa, cabelo amarelo, lábios rubi, e sombra azul nos olhos. Warhol produziu quatro obras depois da morte da actriz, em 1962, que ficaram conhecidas como as Shot Marilyns, todas do mesmo tamanho, e com fundos de cores diferentes.

Se a projecção de estimativa para venda da serigrafia se vier a confirmar, será batido o anterior recorde de arrematação de obras do século XX que foi estabelecido por Les Femmes d'Alger (1955), de Picasso, adquirido em 2015 por 106 milhões de euros. O recorde de uma obra de arte vendida em leilão durante qualquer período é mantido pelo Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que foi vendido em Novembro de 2017 por 382 milhões de euros pela Christie's.