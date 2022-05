Reitor da Universidade do Porto reeleito

António Sousa Pereira, que é também presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, recolheu 57% dos votos do Conselho Geral e renova mandato até 2026.

António Sousa Pereira foi, na manhã desta sexta-feira, reeleito reitor da Universidade do Porto, renovando o seu mandato até 2026. O também presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas foi escolhido na primeira volta, recebendo 57% dos votos dos membros do Conselho Geral da instituição, numa eleição em que havia outros três candidatos.

Os reitores das universidades públicas são eleitos pelo Conselho Geral, órgão máximo da instituição, que reúne docentes, investigadores, estudantes e funcionários não docentes, bem como membros externos, que representam empresas e organizações da sociedade civil. Na Universidade do Porto votam 23 pessoas.

O actual reitor recolheu 13 votos (57%), sendo eleito à primeira volta. António Sousa Pereira, 60 anos, nasceu no Porto. É licenciado, mestre e doutorado em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), faculdade da Universidade do Porto da qual foi director ao longo de 14 anos (2004 a 2018). Nessa altura foi eleito para o primeiro mandato como Reitor da Universidade do Porto.

Curiosamente, o segundo candidato mais votado também está à frente de uma escola médica. Altamiro da Costa Pereira, director da Faculdade Medicina da Universidade do Porto, teve cinco votos. João Falcão e Cunha, director da Faculdade Engenharia recebeu três votos, tendo-se registando ainda dois votos em branco. Era também candidato à liderança da segunda maior instituição de ensino superior nacional Anand Agrawal, reitor da BlueCrest University College, do Gana, que não teve qualquer voto.

Nos termos dos Estatutos da Universidade do Porto, o resultado da votação terá de ser ainda homologado pelo Conselho de Curadores da Fundação Universidade do Porto. “Só após a realização deste procedimento legal será agendada a data da cerimónia de tomada de posse do novo Reitor”, informa a universidade, num comunicado em que anuncia a reeleição do reitor.

António Sousa Pereira é o 20.º reitor da Universidade do Porto. Foi eleito pela primeira vez em 2018, derrotando o então líder da instituição, Sebastião Feyo de Azevedo, por uma diferença de apenas um voto (12 contra 11). Foi a primeira vez que um reitor em funções não foi reeleito naquela universidade.

Em 2020, foi eleito presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, onde tem sido uma voz crítica do modelo de financiamento do ensino superior, que a nova ministra da Ciência e Ensino Superior, Elvira Fortunato, anunciou esta semana que será revisto. Sousa Pereira tem mandato até 2023 como representante dos líderes das universidades públicas

O reitor da Universidade do Porto foi também presidente do Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica da Ordem dos Médicos, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, consultor do Governo da República Dominicana para a avaliação da Reforma das Escolas de Medicina (2016-2017) e membro do Conselho de Administração da ORPHEUS – Organisation of PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in European System (2013-2016).

Enquanto investigador, colaborou com a organização e informatização do Registo Oncológico de Base Populacional, que constituiu o primeiro inquérito deste tipo feito em Portugal e é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Elaborou uma tese de doutoramento sobre anatomia do pulmão, após o que se dedicou ao estudo dos efeitos biológicos da exposição ao ruído e vibração, tendo trabalhado com a Força Aérea Portuguesa. Estendeu mais tarde esses estudos à indústria têxtil, tendo colaborado com o Ministério do Trabalho e com o IDICT - Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho no estudo de medidas para melhorar as condições de trabalho neste domínio.