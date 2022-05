Ribau Esteves ataca Montenegro: “Representa o pior que o PSD tem”

O presidente da câmara de Aveiro, José Ribau Esteves, critica duramente o candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro, e diz que ainda não decidiu se apoia Jorge Moreira da Silva.

“Luís Montenegro não apoio porque representa o pior que o partido tem em termos deste aparelho que procura perpetuar-se no poder, de pessoas que já deviam ter dado espaço a outros em termos de protagonismo”, afirmou o antigo secretário-geral de Luís Menezes em entrevista ao DN/TSF divulgada esta sexta-feira.

O autarca defendeu que o PSD precisa de uma reforma profunda e argumentou que o antigo líder parlamentar não tem “a menor condição e nem sequer a vontade de fazer essa mudança”. Já sobre Moreira da Silva, Ribau Esteves diz que ainda está para ter “uma conversa” para ver se o apoia.

Na entrevista ao DN/TSF, o vice-presidente da Associação Nacional Portuguesa de Municípios reconhece que se afastou politicamente de Montenegro há alguns anos, lembrando que era líder da distrital de Aveiro quando o candidato se estreou como deputado em 2002 eleito por aquele distrito. É um forte crítico da tentativa de Montenegro derrubar Rui Rio, no início de 2019, antes de o líder terminar o mandato. Foi uma “guerra terrorista”, disse, referindo que essa é uma das razões pelas quais não o pode apoiar.

Sobre a recente afirmação do antigo líder parlamentar em que assume ter-se arrependido dessa iniciativa interna, Ribau Esteves comenta: “É uma coisa inacreditável que até chorei a rir com aquela declaração.”

No início deste ano, o autarca assumiu ponderar candidatar-se à liderança do PSD, nas próximas directas de 28 de Maio, mas desistiu depois de concluir que era preciso “mais tempo” para preparar uma candidatura vencedora.

Desde que a candidatura de Montenegro é dada como certa que Ribau Esteves não tem poupado o antigo líder parlamentar. Em Março, à margem de um conselho nacional, o presidente da câmara de Aveiro acusou Montenegro de ser um rosto do “passado” e sugeriu que tem uma relação com a maçonaria. “É muito importante a independência absoluta do novo PSD em relação aos que têm dinheiro ou sociedades que não são conhecidas, que não têm a porta aberta aos portugueses”, disse.