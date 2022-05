PCP diz que alargamento da janela etária não resolve problemas da PSP

O Ministério da Administração Interna quer garantir o rejuvenescimento dos dispositivos da PSP através do alargamento da idade mínima e máxima para as candidaturas.

As alterações anunciadas pelo ministro da Administração Interna esta sexta-feira em relação à janela etária dos concursos de admissão à Polícia de Segurança Pública (PSP) não convencem o PCP. Em comunicado, o partido reagiu às propostas do ministro José Luís Carneiro para resolver o problema do envelhecimento do dispositivo (e das saídas dos próximos anos) afirmando que a solução não está em alargar a idade para as candidaturas, mas na “dignificação da profissão”.

Como o PÚBLICO avançou, a idade mínima para entrada na PSP é de 19 anos e passará para os 18 anos. Já quanto à idade máxima, que está nos 27 anos, passará para os 30 anos. Porém, o PCP considera que o alargamento da idade até aos 30 anos colocará “um vasto conjunto de problemas”, nomeadamente na progressão da carreira e no “tempo útil de condições físicas para o serviço operacional”.

“Não é aceitável que estes e outros problemas não sejam considerados por parte de quem pondera tais opções, limitando-se a uma estrita óptica de procurar responder aos problemas da instituição de forma imediatista sem medir os impactos futuros das decisões”, afirma o partido.

Em alternativa, o PCP propõe a adopção de “uma tabela remuneratória justa"; a “valorização do risco da profissão, com um subsídio de risco adequado”; a “atenção aos problemas económicos e familiares resultantes das deslocações prolongadas no início da carreira”; ou o “respeito pelo consagrado no Estatuto profissional no que respeita à passagem à pré-aposentação”. Os comunistas alertam também para a falta de condições na segurança e saúde no trabalho e para a deterioração da assistência na doença.

De acordo com um balanço realizado por sindicatos e associações das forças de segurança entregue ao MAI, em 2022 deverão sair 935 elementos da PSP. No próximo ano, o número de saídas agravar-se-á: 1208 agentes da PSP sairão do activo. Das 2600 vagas para as forças de segurança previstas neste OE2022, 1000 serão para a PSP e 1600 para a GNR detalhou o ministro da Administração Interna esta sexta-feira, na audição no âmbito da discussão do Orçamento do Estado.