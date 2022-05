Governo tem identificadas mais de 150 infra-estruturas críticas

O país tem identificadas até à data mais de 150 infra-estruturas críticas, isto é, cuja inutilização tem “consequências graves” para a população. O número foi dado pelo ministro da Administração Interna, durante audição da comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2022. José Luís Carneiro falou ainda do software Pegasus, detalhou o destino dos 600 milhões de euros para a nova Lei de Programação de Infra-estruturas e Equipamentos das Forças de Segurança e anunciou que o SIRESP terá uma verba de 26 milhões de euros.