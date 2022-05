António Costa tem um problema

A inenarrável história de Igor Kashin deixou de ficar suspensa da Câmara de Setúbal, que lhe permitiu acolher refugiados ucranianos e, supostamente, obter informações sensíveis sobre o paradeiro dos seus familiares. Deixou de ser apenas um sintoma de debilidade institucional do SEF ou do Alto Comissariado para as Migrações, que para lá de deixarem um cidadão de um país agressor acolher pessoas fragilizadas do país agredido, não escrutinaram devidamente os seus prováveis vínculos com o regime brutal de Moscovo. O caso chega agora ao próprio coração do Governo e coloca o primeiro-ministro numa posição desconfortável.