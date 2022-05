Monster Jinx celebra aniversário com edição de sete vinis e uma digressão

Cromática celebra 14 anos “de fusão artística entre música, design e ilustração” da editora e colectivo do Porto. São sete vinis, com capas criadas por 14 artistas.

A editora independente portuguesa Monster Jinx celebra o 14.º aniversário com a edição de sete vinis, com dois EP cada, e capas criadas por 14 artistas e ilustradores, como AkaCorleone, Min e The Caver, e uma digressão.

O projecto Cromática celebra 14 anos “de fusão artística entre música, design e ilustração” da editora e colectivo do Porto, com músicos e artistas que com ela têm colaborado. O resultado deste projecto, refere a editora em comunicado, “é a criação de uma box com 7 vinis, 14 EP, com 14 capas desenvolvidas pelos artistas e ilustradores a partir da escuta do EP”.

A música, que fica disponível na sexta-feira nas plataformas digitais, além do formato vinil, é da responsabilidade de Vasco Completo, Maria, DarkSunn, Xando, J-K, Saloio, Ghost Wavvves, Liquid, MAF, E.A.R.L, Don Pie Pie, Mazarin, OSEB e NO FUTURE. Já o desenho das capas ficou a cargo de Min, Low Class Club, Jorge Charrua, Oker, Ruído, Catarina Glam, Bruno Lisboa, Mariana PTKS, AkaCorleone, Pedro Podre, The Caver, Diogo Matos, Ana Types Type e The Royal Studio.

Além da caixa com os sete vinis, o projecto Cromática inclui também uma digressão, com concertos e DJ sets, que arranca no dia 14 de Maio em Évora, na SHE. A digressão passa depois pelo Porto, em 27 de Maio no Maus Hábitos, por Lisboa, em 3 de Junho no Musicbox, por Coimbra, em 4 de Junho no Salão Brazil, e por Braga, em 18 de Junho no gnration.

O projecto da Monster Jinx contou com o apoio do programa Garantir Cultura, criado pelo Governo para apoiar o sector cultural em contexto pandémico.