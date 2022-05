Uma task force para a Habitação

Não me conformo com o facto de o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ter destinado à resolução dos problemas básicos da habitação das pessoas mais desfavorecidas 1200 milhões de euros, haver pelo menos 65.000 casos identificados nas Estratégias Locais de Habitação aprovadas até dezembro de 2021 e nenhuma, ou quase nenhuma, candidatura de beneficiários diretos aprovada. As verbas do PRR têm que ser gastas até 2026 e o dinheiro vai perder-se nos corredores do poder, nos gabinetes dos burocratas, sem chegar a quem dele efetivamente precisa.