O triunfo dos porcos

George Orwell, no seu célebre Animal Farm (sendo a tradução portuguesa a que figura em epígrafe) deu-nos uma fórmula genial: “Todos os animais são iguais, só que uns são mais iguais do que outros.”

Olhando para a ONU - que tenta ‘harmonizar’ as relações entre as nações do mundo - e tudo o que dela se tem dito em termos de inutilidade e inoperância (tanto da instituição quanto do seu secretário-geral), compreende-se ainda melhor a fórmula de Orwell. Com efeito, é no mínimo estranho que, naquele areópago internacional de Nações soi-disant Unidas, algumas se destaquem pelo direito de veto no Conselho de Segurança. Como é que os autores dos estatutos daquela organização se “esqueceram” de prever aquilo que é lei em todo o lado: que ninguém pode arbitrar em causa própria?!

Ou seja, nenhuma nação (tenha ela a dimensão que tiver) deveria poder votar/vetar qualquer assunto em que esteja envolvida - e muito menos num diferendo (versão soft para a invasão da Ucrânia pela Rússia) por si provocado. Ou seja, puseram nas mãos do master-bully que é a Rússia, o instrumento perfeito para lhe permitir evitar quaisquer sanções da ONU e ficar-se a rir.

Teresa Silva-Gayo, Lisboa

Só é Pavarotti quem tem garganta

Mais uma vez, mantenho ser o PÚBLICO o melhor jornal que se publica no nosso país. Com um escol de jornalistas e colaboradores cada número é um alfobre de sabedoria, informação e prazer. Todos nascemos com tendências melhor ou pior aproveitadas. Os virados para as Ciências ganharão licenciaturas, mestrados ou doutoramentos saindo engenheiros disto ou daquilo. Mas em áreas culturalmente mais restritas o estrelato depende de características físico-mentais a que as universidades só podem dar “polimento”, ampliando valores ganhos à nascença. Só pode ser Pavarotti quem tiver garganta e ouvido para brilhar na Ópera de Paris. Só pode ser Picasso quem tiver mãos para desenhar retratos e saber dar bom uso às cores.

Um valor há (diferente de todos) que cria gigantes que tornam a Humanidade mais feliz, mais sorridente, mais esperançosa. É o Humorismo. Aí o Luís Afonso é o rei. Obrigado pela “geringonce” que de tanto rir chorei…

Henrique de Penha Coutinho, Lisboa

Sabotagem orquestrada

O governo português fez saber que, a partir de 2 de Maio, os combustíveis iriam baixar ao consumidor cerca de 20 cêntimos. Mas qual não foi a nossa surpresa? As diversas empresas petrolíferas distribuidoras, que operam no país, isso não fizeram, mantendo os altos preços quase inalteráveis. Esta orquestrada sabotagem deve ser penalizada, bem como os operadores no mercado serem condenados a pagar os milhões que sugam e têm sugado ao cidadão comum e às empresas, os utilizadores de tais bens essenciais de consumo.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Inflação e pobreza

A propósito dos números da inflação, e da redução do poder de compra dos cidadãos, a preocupação fundamental do governo é suposto ser o combate à pobreza, onde aparentemente se procuram fazer milagres no combate à mesma, e onde se procura dar uma imagem bem diferente da realidade, num país que vai ficando para trás relativamente aos restantes países da Europa.

Quando se aumenta o produto interno bruto, através da receita fiscal, e não através da criação de riqueza, os milagres só se conseguem concretizar com malabarismos e ficamos com a ideia de que está tudo bem. O aumento do produto interno bruto, que resulta do aumento dos impostos, contribui para dar uma falsa imagem de estabilidade económica do país, quando a realidade é bem diferente. Mais importante que tudo seria que as entidades fiscalizadoras travassem também a fuga aos impostos e às contribuições para a segurança social, onde o milagre da multiplicação só é possível mediante habilidades que poderão ter um custo demasiado elevado para o país.

Américo Lourenço, Sines

Desafios da década

Após a crise neoliberal de 2008 nos EUA, a pandemia, a eleição fake de Trump, Bolsonaro e “Brexit”, a guerra na Ucrânia, o avanço destrutivo do clima, as nações se apresentam com inúmeras divergências e contradições nas próximas eleições. Fome, falta de alimentos, inflação, desemprego, energia, etc. Que programa, capital e trabalho, têm a apresentar para a reconstrução econômica e social, torná-la menos desigual? Como tributar a fortuna, fortalecer o Estado social, distribuir riqueza, barrar a destruição ambiental? Esses os desafios políticos partidários na década. Prosseguir o engodo não resolve, nem dá sustentabilidade. No Brasil há uma estratégia em ação: fora Bolsonaro, volta Lula com Congresso progressista e renovado.

Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro