Sereias: granada sonora de uma cidade, o Porto

São um colectivo em construção permanente, um grito insurrecto, um desejo de (outro) futuro. Por vezes acontecem coisas assim e algo irrompe como reflexo inescapável de um tempo e de um lugar, o Porto, agora.

Eis Sereias e o seu segundo disco, granada sonora pronta a ser utilizada contra o confortozinho burguês, o entediado mal-estar contemporâneo. 2022 será dele, aposta Mário Lopes.

Mariana Duarte junta ao dossier um mapa e um questionamento do ecossistema artístico do Porto que serve de abrigo aos Sereias.

“Há muito que o Porto tem trabalhado um viveiro que não é só experimental, que não é só vanguardista. A música moderna, a pop e o rock misturam-se com a música contemporânea, erudita, com o jazz mais experimental”, diz ao Ípsilon, Adolfo Luxúria Canibal, músico e vocalista dos Mão Morta. “Há toda uma franja que colabora e que se influencia, que vai crescendo e que não encontro em mais lado nenhum.”

Se há quem acredite que se vive na cidade um período de assinalável euforia artística e de abertura a outras narrativas e diálogos, há também quem tenha uma visão menos deslumbrada — e necessária.

Terceiro álbum para as Ibeyi, gémeas franco-cubanas, cada vez mais fazedoras de canções que não pertencem a nenhuma geografia e lhes permitem afirmar a música que querem fazer sem medo de arriscar. Spell 31 é um curto álbum de excelentes canções, espiritual, político, resolvido.

E os Arcade Fire: serão capazes de voltar a lançar álbuns tão impactantes como Funeral de 2004 e Neon Bible de 2007, ou pelo menos tão audaciosos como The Suburbs de 2010 e Reflektor de 2013?​ Eis We: um grupo a tentar cartografar o estado emocional do mundo, ao mesmo tempo que se interroga a si próprio.

Dá vontade de recordar o tempo em que o ego de um realizador, actor ou argumentista era capaz de eclipsar o sol incessante da Califórnia. Ah, a nostalgia fervilhante dos anos em que se corriam riscos! Passadas três décadas sobre a estreia de Instinto Fatal, falámos com o leão do drama sangrento, o jornalista, argumentista, escritor e rebelde Joe Eszterhas.

Lucinda Canelas foi a Málaga ver as mulheres misteriosas e vitais da retrospectiva de Paula Rego que recebeu o Museu da cidade. São mais de 70 obras devedoras da sua imaginação prodigiosa, da sua história de vida. É a pintora na primeira pessoa, como (quase) sempre. Até 21 de Agosto.

“A forma como a Paula repensou o figurativo fascina-me profundamente”, diz a curadora Elena Crippa ao Ípsilon, referindo-se ao seu “domínio do desenho”, cuja força pode ser aferida ao longo da exposição. Tradicionalmente, explica, os artistas desenham e pintam a partir da vida ou da imaginação, mas Paula Rego destaca-se nestes dois territórios, “combinando-os de maneiras maravilhosas e surpreendentes. Os seus desenhos são extremamente convincentes, atraem-nos e revelam grande empatia com o espectador. Também transcendem a realidade em composições ousadas e sonhadoras, em que o pessoal, o político, o inconsciente e o imaginado ocupam o mesmo espaço de forma desconcertante e harmoniosa, reflectindo tanto uma experiência interior como a experiência do mundo exterior”.

Dez anos depois do último romance, O Caminho do Burro é o regresso à ficção de uma das vozes mais singulares da literatura portuguesa da primeira década do século. Voltou a escrita pícara de Paulo Moreiras.