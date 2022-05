Em Portugal, a Conferência Sobre o Futuro da Europa vai terminar com evento no Porto

Um ano e um mês depois, está prestes a terminar a Conferência sobre o Futuro da Europa (CoFoE), o grande e ambicioso fórum que colocou os europeus a definir o futuro da União Europeia (UE).

Para o próximo sábado, está marcado o evento nacional de encerramento da CoFoE, a ter lugar na Fundação Serralves, no Porto, das 15h e as 17h30. A cerimónia, que vai contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do vice-presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, vai servir ainda para apresentar o relatório nacional da Conferência.

No Porto, vão estar ainda o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, e o presidente da Câmara Municipal, Rui Moreira, segundo a informação disponibilizada pelo Parlamento Europeu.

O evento vai ser transmitido online no portal do Governo e nas redes sociais da representação da Comissão Europeia em Portugal. Aos interessados, a entrada é livre, apenas sujeita à inscrição por email no endereço gabinete.seaeur@pm.gov.pt.

O evento português vai decorrer dois dias antes da cerimónia de encerramento global da CoFoE em Estrasburgo, onde os cidadãos vão entregar as suas propostas aos representantes das instituições europeias.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e a da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, bem como o Chefe de Estado Francês, Emmanuel Macron (em representação do Conselho da UE), vão receber o caderno de encargos final dos cidadãos.

No documento, ao longo de 49 propostas divididas por mais de 200 medidas concretas, pede-se uma UE mais verde, mais solidária e mais coerente com os seus valores, seja nas decisões internas como externas.

A Conferência sobre o Futuro da Europa arrancou em Maio de 2021, aquando presidência portuguesa do Conselho da UE, e foi co-presidida por representantes das três instituições: o eurodeputado Guy Verhofstadt, em representação do Parlamento Europeu; a comissária Dubravka Šuica; e o representante do Conselho, que foi mudando conforme as presidências rotativas.