Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

A terceira retirada de civis da fábrica Azovstal já está em curso. De acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido, os esforços russos para controlar a siderúrgica e a cidade de Mariupol estão ligados às comemorações do Dia da Vitória. Os EUA negam ter dado informações acerca de comandantes russos a Kiev. Este artigo será actualizado ao longo do dia.

▶ Os esforços russos para controlar fábrica Azovstal e Mariupol estão ligados às comemorações do Dia da Vitória e “ao desejo de Putin de ter um sucesso simbólico na Ucrânia”, divulgou o Ministério da Defesa do Reino Unido. O Kremlin afirmou que não sabe se haverá um desfile em Mariupol no dia 9 de Maio, mas afirmou que “chegará a hora de marcar o Dia da Vitória” na cidade.

▶ ONU já pôs em curso a terceira retirada de civis da siderúrgica Azovstal. As operações de resgate devem ser retomadas à medida que o ataque da Rússia à siderúrgica de Azovstal continua.

▶ EUA dizem que não informaram Kiev da localização de comandantes russos. Face à informação avançada pelo The New York Times, o Pentágono respondeu que só faculta informações de inteligência à Ucrânia para “defender o país” e não sobre a localização de comandantes no terreno.

▶ A Hungria não pode apoiar o novo pacote de sanções da UE, que inclui um embargo às importações de petróleo russo. O primeiro-ministro, Viktor Orban, considera que a proposta equivaleria a uma “bomba atómica” lançada sobre a economia do país e acrescenta que a Hungria precisa de cinco anos e de fazer grandes investimentos nas suas refinarias e oleodutos para poder transformar o sistema actual, que depende em cerca de 65% do petróleo russo.

▶ Mais de 5,7 milhões de refugiados deixaram a Ucrânia desde o início da invasão, avançou o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. De acordo com o Ministério Público da Ucrânia, 223 crianças morreram desde o início da invasão russa e 408 ficaram feridas.

▶ Ataques russos “destruíram ou danificaram quase 400 instituições de saúde: hospitais, maternidades, ambulatórios”, diz Zelensky, que acrescenta que em muitas regiões, como é o caso do leste e sul da Ucrânia, faltam até antibióticos básicos.