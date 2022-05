Sebastian Zapata cozinha a sua pátria peruana no Segundo Muelle

De um lado da praça Dom Luís I, em Lisboa, está o famoso Mercado da Ribeira onde, à medida que o tempo quente se aproxima, se torna cada vez mais impossível conseguir um lugar para tomar uma bebida ou comer. Depois, à volta, há uma série de espaços de restauração onde, reservando, é possível sentarmo-nos com tempo e ter uma experiência diferente, como se de turistas nos tratássemos. É assim que nos sentimos quando entramos no Segundo Muelle, o peruano que não é novo na cidade, mas tem uma nova carta para experimentar.

Quem olha para o menu, que é como um livro, cheio de fotografias coloridas, com a descrição dos pratos e os seus preços, teme que não estejamos num restaurante peruano, mas isso é puro desconhecimento da história daquele país banhado pelo Pacífico. E é Sebastian Zapata, o chef responsável pela introdução dos novos pratos, que explica que os tacos não são só mexicanos, são uma “mistura”, tal como há pratos que lembram a cozinha mediterrânica (foram os espanhóis que chegaram àquela região na época dos Descobrimentos; e séculos mais tarde os italianos que emigraram à procura de uma vida melhor), e as influências asiáticas, chinesas e japonesas que se reflectem em alguns pratos, enumera.

O maior elogio que os clientes podem fazer a Sebastian Zapata é dizerem-lhe que só comeram assim no Peru. “Para mim, cozinhar é fazer pátria”, orgulha-se. Não é por acaso que é o único restaurante peruano em Portugal com a Medalha de Ouro de “Auténtica Cocina Peruana”, uma certificação promovida pela agência governamental PromPeru e a Universidade San Ignacio de Loyola, que reconhece a preservação do valor da cozinha peruana no mundo.

Foto Cebiche Norteno Joselyn D'Angelo

A carta folheia-se e parece não ter fim, mas o cozinheiro explica que nenhum dos pratos antigos foi tirado porque há sempre clientes que os pedem. Agora, há 11 novidades, seis novos pratos, um deles vegetariano (Quinoto de champinones: um risotto de quinoa perfumado com vinho branco, guarnecido por cogumelos e espinafres), que é o novo prato fixo no menu executivo — durante a semana é possível fazer uma experiência peruana ao almoço, por um preço mais competitivo (prato, bebida e café por 14,50€, acresce 2,70€ se optar por vinho) —, duas bebidas (Whisky Sour com sumo de lima e clara de ovo, e Pisco Sedución com pisco Quebranta, licor de chocolate e clara de ovo) e duas sobremesas. Há a preocupação de usar limas cuja acidez seja o mais semelhante possível com a fruta peruana, salvaguarda o chef.

Foto Quinoto de champinones DR

E vamos começar pelas novas sobremesas para que, no final da refeição, guarde um espaço para experimentar uma ou outra, ou as duas, se quiser partilhar. Ambas são feitas com uma fruta originária do Peru, a lúcuma, de casca verde e polpa amarela: Helado de Lúcuma; e Quente y Frio de Chocolate e Helado de Lúcuma, um bolo cremoso de chocolate acompanhado de gelado artesanal de lúcuma e quinoa crocante.

Foto Quente y Frio de Chocolate e Helado de Lúcuma DR

Agora, regressemos ao início da refeição que pode abrir com a proposta de couvert com o nome da casa — no individual de papel pardo é explicado que Segundo Muelle significa “segundo pontão” e é uma referência a um sítio na praia de San Bartolo, uma estância balnear a sul de Lima, onde Daniel Manrique, o nome por trás deste projecto, passava os Verões.

Foi ali que, com os amigos, desenvolveu uma técnica de pesca por arrasto usando as pranchas de surf, foi ali que descobriu a paixão pela gastronomia, que o fez entrar na cozinha da mãe para descobrir mais sobre o que se come à beira-mar, mas também no interior do país. O projecto nasceu em 1994. Actualmente, existem cerca de duas dezenas de restaurantes em cinco países: San Isidro, no Peru; Quito e Guayaquil, no Equador, Cidade do Panamá, no Panamá; Gran Canária, em Espanha; e Lisboa, onde chegou em Agosto de 2016.

E voltemos ao início da refeição. No couvert, as propostas são o que tem o nome da casa e um de pão. Assim, chegam à mesa o Segundo Muelle, ou seja, chips de banana-pão frita, molho ají amarillo (uma pimenta peruana usada para fazer pratos da chamada cozinha crioula), sumo de lima e cancha, uma espécie de milho peruano frito; e o de pão de zapallo loche (uma abóbora local) e noz, com manteiga aromatizada com salicórnia, alho e togarashi (uma mistura de especiarias de origem japonesa).

Foto Taco camarones y pulpo DR

Depois, experimentamos o novo Taco camarones y pulpo, uma tortilha com polvo e camarão com ají panca (uma pimenta vermelha peruana) e abacate, enriquecido com molho acebichado , que é para comer à mão, não se acanhe. Para usar os talheres, escolhemos o Arroz Chalaco com Mariscos, um arroz com mariscos salteados em wok com molho roja, coberto por camarão em molho branco e salsa chalaca (um picado de choclo, um grão de milho, e cebola em sumo de lima).

Foto Rissotto de Quinua con Lomo a la Huancaíuna DR

Foto Arroz Callao con Mariscos DR

Se ficar indeciso entre os novos e os antigos pratos, o Segundo Muelle faz uma proposta de partilha para quatro (29,45€ cada) ou seis pessoas (29,55€ cada), que, no primeiro caso inclui uma bebida de boas-vindas, o Pisco Sour; os dois couverts; duas entradas (Piqueo tres cebiches e Tartar de salmón); e dois pratos (o Risotto e o Arroz Chalaco); termina com uma trilogia peruana, ou seja, uma amostra das três sobremesas mais pedidas — Tres Leches, Mousse de Lúcuma e Suspiro a La Limeña. Já o menu para seis pessoas é em tudo semelhante, tendo mais uma entrada, o Cebiche Ají Amarillo; e um prato, Linguini à la Huancaína.

Foto O conjunto das três sobremesas best-sellers do Segundo Muelle DR

A proposta resulta numa óptima ideia para, uma destas noites, juntar os amigos, viajar até ao Peru através dos seus sabores e, por fim, aproveitar a noite lisboeta. Afinal, a Praça Dom Luís I é bem central para quem quiser dançar noite dentro, com a Avenida 24 de Julho de um lado e o Cais do Sodré do outro.

Segundo Muelle Praça Dom Luís I, 30 Loja 4B, Lisboa

E-mail: sm.lisboa@segundomuelle.pt

Horário: de domingo a quinta-feira, das 12h às 23h30; sexta-feira, sábado e véspera de feriados: 12h às 0h.

A Fugas jantou a convite do Segundo Muelle