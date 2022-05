Marlene Vieira à conversa na Maia. Sem vírgulas e sem reservas

É o regresso às origens da cozinheira que virou figura nacional com a recente participação como jurada no concurso televisivo MasterChef. Marlene Vieira vai estar este sábado, dia 7 de Maio, na Maia, sua terra natal, à conversa com o jornalista Nelson Marques, num encontro sem vírgulas e sem reservas.

Uma conversa, que tem lugar na Quinta dos Cónegos, a partir das 15h30, no contexto das “Conversas Sem Reservas”, uma das vertentes da programação do Maio Gastronómico, uma iniciativa da Câmara da Maia para valorizar a gastronomia local, de que a cozinheira é, agora, uma espécie de bandeira e embaixadora.

Depois de ter aberto recentemente o seu restaurante Marlene, (assim mesmo, com a vírgula) no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, a chef regressa às origens para dar conta do seu rico e enérgico percurso profissional. Uma carreira feita a pulso, como o espírito e a garra de uma mulher do Norte, que faz dela não só uma das figuras de referência da gastronomia nacional, mas também um caso raro de sucesso de mulher numa área ainda dominada por homens.

Ambiciosa e combativa, cresceu na zona rural da Maia e ainda adolescente quis trabalhar nas férias num restaurante onde o pai entregava carnes. Deflagrou assim a paixão que a levaria até à Escola de Hotelaria da Feira e daí ao mundo da alta gastronomia.

Um percurso que vai de Nova Iorque a Lisboa, onde, ao lado de grandes figuras da cozinha, se foi afirmando, conquistando notoriedade e espaço. A aventura em nome próprio começou com o restaurante Avenue – Avenida da Liberdade, Lisboa – e prosseguiu com o Food Corner no Mercado da Ribeira, Zunzum Gastrobar até ao Marlene, – que lhe traz agora ambições estrelares.

Para a conversa deste sábado na Maia, a chef tem como parceiro e instigador o jornalista Nelson Marques, que se prepara para lançar a segunda edição do livro “Chefs Sem Reservas” de que Marlene Vieira é um dos rostos. Em perspectiva, portanto, um encontro sem vírgulas e sem reservas, onde a cozinheira vai explicar os quês e porquês de uma carreira com sabor e sucesso.