Tribunal angolano absolve banco central em processo do BESA

Afastado do capital do Banco Espírito Santo Angola (BESA) em 2014, na sequência de um aumento de capital em que se viu impedido de participar, o Banco Espírito Santo (BES) tem lutado, desde então, para reverter as decisões que originaram a perda da participação na filial angolana. Agora, sofreu mais uma derrota: o Tribunal da Comarca de Luanda considerou que a casa-mãe portuguesa “não era parte legítima” do banco angolano e, por isso, absolveu o Banco Nacional de Angola (BNA) no processo interposto pela comissão liquidatária do BES, que procurava anular a deliberação do regulador que levou ao aumento de capital de 2014. Os liquidatários já recorreram desta decisão.