Dois ex-gestores do BES julgados para pagarem pela falência do banco

Pedro Mosqueira do Amaral e Ricardo Abecassis são dois dos ex-gestores do BES a quem a comissão liquidatária exige dinheiro pela insolvência do banco. Mosqueira do Amaral conhece a sentença na próxima terça-feira.

Pedro Mosqueira do Amaral e Ricardo Abecassis serão os primeiros antigos administradores do Banco Espírito Santo (BES) a serem julgados no âmbito do processo de insolvência do banco. Ambos já foram absolvidos de culpa pela falência da instituição, mas ainda podem vir a ser chamados a pagar por actos de gestão que possam ter contribuído para o colapso do banco, um dinheiro que, a ser pago, será integrado na massa falida do BES.