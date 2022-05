João Paulo II não foi a Fátima

Afirma a imprensa que o Presidente do FC Porto recebeu o “Secretário de Estado do Desporto”, num almoço no camarote presidencial do Estádio do Dragão. Segundo os relatos, o presidente do FC Porto terá dito ao membro do Governo que “há muita coisa que não está bem”. Segundo o mesmo dirigente desportivo “Foi um almoço de apresentação, de conhecimento, no qual tratámos de problemas que existem no desporto nacional, nomeadamente no futebol. Penso que é o início de uma relação que, infelizmente, não tem havido entre o clube e o governo, através do secretário de Estado do desporto. Estou muito satisfeito e creio que vai ter frutos este almoço, sobretudo a intenção de mudar muita coisa que de facto não está bem.”

Por seu turno, o nosso membro do Governo (?) terá afirmado: “Foi uma reunião de trabalho e falámos de diversos assuntos. O FC Porto é uma das melhores instituições desportivas do país e também da Europa. É um clube ecléctico que representa muitas modalidades e tem contribuído para a internacionalização do desporto português. Falámos da actualidade e do futuro, foi uma reunião que terá continuidade. Frutos de um lado e continuidade do outro, um jogo, dois, está garantido, com ou sem refeição. Ou teremos, na próxima vez, um brunch?

Dá para conceber como normal, melhor dizendo, adequado às relações, visitas, encontros, refeições e recepções, o caminho percorrido, desde o início do seu mandato, por este membro do Governo? Manifestamente que não. Mais parece que João Paulo II entra nas portas que lhe abrem, sem critério – ou com base no seu bem especial critério – como que difundindo uma específica fé. Não recebe; é recebido, visita paróquias, numa lógica predominantemente futeboleira. Foi primeiro a Liga Profissional, é agora o FC Porto, quiçá um dia destes dê um salto a Braga, terra de arcebispos.

Não satisfeito com este muito particular périplo, João Paulo II escolhe os momentos com todo o cuidado, para “ser recebido”. Valha-nos isso. Estamos certos de que no mencionado almoço um dos temas que foi falado foi o da dopagem no ciclismo, que a semana passada atravessou, com estrondo, o território nacional.

Encontra-se assegurado, mais uma vez, um brilhante futuro para o desporto nacional.