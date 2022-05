Sérgio Conceição preparou clássico com entusiasmo mas sem euforias

Treinador do FC Porto está ciente de que a conquista do título só será consumada na Luz se a equipa for capaz de conduzir o jogo para onde pretende.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, espera concentração máxima para o jogo com o Benfica, da 33.ª jornada da I Liga, garantindo que o clássico de amanhã (18h, BTV), no Estádio da Luz - que pode garantir a conquista do 30.º título de campeão nacional dos “dragões” -, foi preparado “com entusiasmo e sem euforia”.

Em caso de vitória ou empate na penúltima ronda, o FC Porto garante a conquista do título de campeão nacional, face à vantagem de seis pontos sobre o Sporting, que joga em Portimão.

O técnico portista sustenta que este será “um jogo importante, tal como todos os outros até aqui”. “Preparámos apenas o jogo, o resto não é importante. Fizemo-lo com entusiasmo e não com euforia. São coisas diferentes. Analisámos o Benfica nos diferentes contextos, mas cabe-nos olhar sobretudo para nós”, assumiu Sérgio Conceição, na antevisão à partida da Luz.

O técnico dos “azuis e brancos” reconheceu que pode “dar um passo decisivo para conquista do principal objectivo da época”, mas lembrou que “nestes clássicos há sempre um lado emocional”. “São sempre partidas equilibradas, e, independentemente do que fizer o adversário, temos de ter a capacidade de levar o jogo para onde queremos”, analisou.

Confrontado com a possibilidade de festejar a conquista do título no Estádio da Luz, à semelhança do sucedido em 2011, o treinador portista colocou o foco “apenas no jogo”. “Vamos pensar apenas neste jogo, porque o campeonato é feito de 17 partidas em campos diferentes, nos jogos no Estádio do Dragão e na preparação no Olival”, resumiu Sérgio Conceição.

Voltando à estratégia para este duelo, o técnico do FC Porto quer uma equipa “sólida, consistente, que não dependa apenas da acção de um jogador”, esperando um encontro de domínio repartido. “Haverá momentos em que o Benfica estará por cima, e outros em que seremos nós a dominar, mas o importante é que possamos perceber, como equipa, o que temos de fazer a seguir aos momentos em que possamos estar a sofrer”, vincou.

O treinador dos “dragões” garante que a análise “dos pontos fortes do Benfica” não foi descurada. “Ainda recentemente o Benfica fez três golos na casa de um forte adversário [Liverpool]. Protagonizou uma Liga dos Campeões acima da média, chegando às oito melhores equipas. Conseguiu resultados positivos nas últimas jornadas do campeonato e tem individualidades que todos conhecem. Mas temos de nos concentrar nas nossas tarefas, como equipa”, concluiu Sérgio Conceição.

Os “dragões” têm o grupo quase na máxima força, apenas não contando com os lesionados Wilson Manafá e Bruno Costa.