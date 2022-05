Sereias e este grito que se liberta: “É hora, agora!”

A conversa vai longa, está quase a chegar ao fim. Antes da despedida, João Pires faz uma confissão. “Gostava de arranjar um daqueles megafones de campanha e meter-nos num carro. Sempre que passássemos por uma localidade, o [António] Pedro [Ribeiro] declamava um poema. Intervenção directa”. O baterista está a projectar uma imagem, qual sketch de humor interventivo, mas a imagem que evoca diz algo preciso sobre a banda que lhe nasceu há cerca de meia década quando, regressado de Londres, onde vivera vários anos, se juntou no Porto ao amigo de longa data Tommy Hughes, baixista, e à volta do duo começaram a agrupar-se músicos, não músicos, poetas tornados vocalistas, performers improvisados, xamãs urbanos, videastas punk com banco de imagens generoso.