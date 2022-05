Mourah e Euphony, uma pop onírica em busca de paz “num mundo completamente doido”

É o seu terceiro álbum, desde que lançou From One Human Being To Another, em 2003, seguido de Kardia, em 2015. Pelo meio, teatro e músicas para teatro, numa rota que o fez voltar aos discos em 2022, ainda no rescaldo da pandemia e agora em plena guerra na Europa com a invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Euphony, assim se chama o disco, é o mais recente álbum de Mourah, cantor e compositor português a viver praticamente desde a infância em Genebra.