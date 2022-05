Feira do Livro de Lisboa abre a 25 de Agosto no Parque Eduardo VII

APEL anunciou esta sexta-feira as datas da feira, que volta a ter lugar no Parque Eduardo VII, encerrando a 11 de Setembro, no mesmo dia que a Feira do Livro do Porto.

A 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa vai abrir as portas no dia 25 de Agosto, uma quinta-feira, e encerrará como habitualmente a um domingo, no dia 11 de Setembro, anunciou esta sexta-feira a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

“É com entusiasmo que a APEL anuncia a realização da Feira do Livro de Lisboa de 2022 para os próximos dias 25 de Agosto a 11 de Setembro, como sempre no magnífico Parque Eduardo VII”, pode ler-se na newsletter regular da associação.

No mesmo documento, a associação remete para breve mais informações “acerca da abertura das inscrições e das condições de participação”.

Na sua última edição, a Feira do Livro de Lisboa, apesar de a covid-19 ter obrigado a organização a impor uma lotação máxima de 5500 pessoas, recebeu 350 mil pessoas, um número que “superou bastante as expectativas” da APEL, e que se terá aproximado da afluência registada nos anos que antecederam a pandemia. Não é possível, contudo, fazer comparações rigorosas, uma vez que a contagem de entradas só começou a ser feita em 2020, precisamente para tentar evitar contágios através da limitação do número de visitantes simultâneos.

Foi também devido à pandemia que a Feira do Livro de Lisboa, que habitualmente decorria em Maio e Junho, foi transferida em 2020 para Agosto e Setembro, um calendário que continua desde então a manter-se. Esta alteração de datas teve como consequência voltar a sincronizar a feira da capital com a Feira do Livro do Porto, que em 2014, após um impasse nas negociações com a APEL, passou a ser directamente organizada pela autarquia, que a transferiu então para os Jardins do Palácio de Cristal, onde tem funcionado ao longo dos últimos anos. Este ano a Feira do Livro do Porto inicia-se um dia depois da de Lisboa, mas fecharão ambas no mesmo dia, a 11 de Setembro.

Depois do encerramento das livrarias e da interdição de venda de livros nas grandes superfícies, durante o confinamento, os resultados das feiras do livro de 2021 foram animadores, mas a deste ano vai ter lugar num momento em que a crise energética, a escassez de papel e a disrupção das cadeias de transporte voltam a abalar o sector editorial.