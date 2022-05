Fim-de-semana na TV: Penn, Oliveira e Meirelles entre tesouros, heróis e playboys de fazer corar

CINEMA

Flag Day - Dias Perdidos

TVCine Top, sábado, 21h30

John Vogel tornou-se o falsificador mais famoso dos EUA. Mas era também um pai adorado e dedicado. Estreado em Cannes, onde esteve em competição pela Palma de Ouro, este filme dramático, escrito por Jez Butterwort, narra a sua história a partir das memórias da filha, Jennifer Vogel. Com realização de Sean Penn, que também o protagoniza, conta ainda com Dylan Penn (filha de Sean), Tom Anniko e Mitchell Nguyen-McCormack. A banda sonora é de Cat Power, Glen Hansard e Eddie Vedder.

O Princípio da Incerteza

RTP2, sábado, 00h

Realizado por Manoel de Oliveira, baseia-se no romance Jóia de Família, de Agustina Bessa-Luís. Desde a infância que António (Ivo Canelas), rapaz rico e de boas famílias, e José, conhecido como Touro Azul (Ricardo Trepa), filho da criada Celsa (Isabel Ruth), partilham tudo. Quando chegam à idade adulta, os pequenos jogos do amor aumentam ainda mais essa proximidade: António casa-se com Camila (Leonor Baldaque), por quem Touro Azul sempre estivera apaixonado, e tem como amante Vanessa (Leonor Silveira), sócia de José nos seus negócios escuros.

Ladrões com Estilo

Fox Comedy, sábado, 23h

Cansado de ser humilhado pelo patrão (Alan Rickman), o curador de arte Harry Deane (Colin Firth) monta um esquema para o prejudicar: levá-lo a comprar um falso Monet. Para que o plano seja bem-sucedido, tem de encontrar um cúmplice à altura. É então que conhece uma texana extravagante (Cameron Diaz), cujo papel será fingir ser neta de um artista que revolucionou a pintura no final da II Guerra Mundial. Esta comédia de 2012, realizada por Michael Hoffman e escrita pelos irmãos Joel e Ethan Coen, é um remake do filme que Ronald Neame dirigiu em 1966, com Shirley MacLaine e Michael Caine como protagonistas.

Liga da Justiça

Fox, domingo, 21h20

Batman e Mulher-Maravilha unem-se a Flash, Aquaman e Ciborgue, e formam a Liga da Justiça. Juntos, vão defender a Terra do vilão Steppenwolf, líder das forças alienígenas de Darkseid. Com argumento de Chris Terrio e Joss Whedon, o filme de Zack Snyder baseia-se em algumas das mais importantes personagens da DC Comics e conta com Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Amy Adams, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen e J. K. Simmons no elenco.

Suite Francesa

AXN White, domingo, 21h25

Em 1940, França é ocupada pelas forças nazis. A jovem Lucille aguarda notícias do marido, prisioneiro de guerra. Quando um regimento de soldados nazis chega à cidade, os habitantes são obrigados a aceitar os oficiais nas suas casas. Lucille tenta, a todo o custo, ignorar o belo e gentil comandante alemão que agora mora consigo, mas em vão, pois um amor descontrolado nasce entre os dois. Realizado por Saul Dibb, o filme adapta o romance de Irène Némirovsky, que morreu em Auschwitz. O elenco inclui Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Sam Riley, Kristin Scott Thomas, Ruth Wilson, Lambert Wilson e Margot Robbie.

O Fiel Jardineiro

AMC, domingo, 22h10

Numa zona remota do Quénia, a activista Tessa Quayle (Rachel Weisz) é encontrada brutalmente assassinada. O seu companheiro de viagem, um médico local, desapareceu. Os membros do Alto Comissariado Britânico em Nairobi partem do princípio de que Justin Quayle (Ralph Fiennes), o marido de Tessa, um pacato diplomata, deixará o assunto ao cuidado deles. Não podiam estar mais enganados. Assombrado pelo remorso e os rumores sobre a infidelidade da mulher, Justin embarca numa perigosa odisseia para limpar o nome dela e também para “terminar o que ela iniciara”. Essa viagem vai levá-lo aos meandros da indústria farmacêutica e às verdades que a mulher estava à beira de revelar. Baseado no best-seller homónimo de John Le Carré, este thriller de Fernando Meirelles (Cidade de Deus) foi nomeado para quatro Óscares e arrecadou um: melhor actriz secundária para Weisz.

DOCUMENTÁRIOS

A Odisseia de Um Tesouro

História, sábado, 22h15

Estreia, com episódio duplo, de uma série que promete desvendar “os segredos ocultos por detrás dos tesouros mais importantes do mundo”, das jóias do Império Romano aos troféus de Napoleão. Neste sábado, dá a conhecer O segredo sagrado de Hitler e A odisseia do ouro de Príamo. No próximo, desvenda O tesouro de Lídia; nos seguintes, é a vez de O tesouro de guerra de Napoleão (dia 21) e Música roubada: o tesouro secreto dos nazis (28).

Secrets of Playboy

AMC Crime, sábado, 22h30

Estreia. Ao mesmo tempo que exaltava a sedução, o erotismo e a liberdade sexual, a mansão Playboy era fértil em histórias de abusos, droga, prostituição e outras práticas nada glamorosas. Os dez episódios desta série – para seguir aos sábados, sempre em dose dupla – parte em busca desse “lado mais obscuro do império de [Hugh] Hefner”, dando voz a testemunhos de antigos funcionários, playmates e namoradas do icónico homem do roupão de seda.

Tosca - Il Suono Della Voce

RTP2, domingo, 00h52

A dois dias do regresso a Lisboa de Tiziana “Tosca” Donati, para apresentar o álbum Morabeza, a RTP2 estreia este documentário de Emanuela Giordano, filmado durante uma extensa digressão internacional da cantora italiana.

DANÇA

Blush

RTP2, sábado, 22h59

Autor de produções coreográficas experimentais, arrojadas, desafiantes e, por vezes, até chocantes, o belga Wim Vandekeybus concebeu, em 2002, um espectáculo para explorar as emoções que levam alguém a corar. Em Blush, o corpo instintivo era o elemento central, numa conjugação com imagens em vídeo que mergulhava no paradoxo do desejo. Em 2004, o coreógrafo fez um filme baseado nesse espectáculo com a companhia Ultima Vez, que o descreve como “uma viagem deslumbrante que oscila entre as paisagens celestiais da Córsega e as mais pobres profundezas de Bruxelas”, em sequências de “atracção, confronto e repulsa” em que os “performers assumem metamorfoses animais”. É esse filme que a RTP2 estreia neste sábado.

MÚSICA

The Voice Kids

RTP1, domingo, 21h20

Começa a nova temporada da versão do The Voice para “minicantores”. Muda a idade dos concorrentes, mas o esquema é o mesmo: quatro mentores recrutam talentos-pupilos para as suas equipas, em “provas cegas” que dão início a uma série de etapas competitivas. O painel é formado por Bárbara Tinoco, Carlão, Fernando Daniel e Carolina Deslandes. Catarina Furtado, a anfitriã, é apoiada nos bastidores por Fábio Lopes como “repórter digital”.

ENTRETENIMENTO

Festa da Flor da Madeira

RTP1, domingo, 14h24

Em 2021, a pandemia empurrou-a para o Outono. Este ano, voltou ao calendário primaveril. Neste domingo, dia do ponto alto da festa, o Cortejo Alegórico da Flor, o canal público sintoniza-se na festa madeirense, com emissão em directo do Funchal.

DESPORTO

Atletismo: 31.ª EDP Meia Maratona Internacional de Lisboa

RTP1, domingo, 9h58

Directo. Transmissão da prova que tem juntado uma média anual de 35.000 corredores, entre atletas profissionais e amadores, portugueses e estrangeiros. O percurso estende-se por 21 quilómetros, da partida na Ponte 25 de Abril até à meta no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém.

INFANTIL

Bailarina (V. Port.)

Hollywood, sábado, 10h

Paris, 1880. A viver num orfanato, Felícia sonha tornar-se bailarina. Um dia, foge com Victor, o melhor amigo (e inventor de engenhocas), e inscreve-se na famosa e exigente escola da Ópera de Paris. Co-realizado por Éric Summer e Éric Warin, este filme de animação segue um argumento de Summer, Carol Noble e Laurent Zeitoun. Mia Rose, Miguel Cristovinho, Cifrão, Sara Prata, Bruno Ferreira, Mafalda Vilhena, Margarida Carvalho e Vítor Norte emprestam as vozes à versão portuguesa.

Rio (V. Port.)

Fox, domingo, 9h32

Blu, uma arara de uma espécie rara, vive numa pacata cidade norte-americana com a dona e melhor amiga. Ao saberem da descoberta de uma fêmea da sua espécie, no Rio de Janeiro, partem para o Brasil. Blue vai fazer os possíveis para conquistar aquele amor – até mesmo superar a sua maior fobia: voar. Nomeado para o Óscar de melhor canção original (Real in Rio), um filme de animação realizado pelo brasileiro Carlos Saldanha, criador da saga Idade do Gelo.