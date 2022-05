Astronautas da Crew-3 já regressaram à Terra

Os quatro astronautas abordo da cápsula Dragon Endurance, da missão Crew-3 enviada pela NASA e pela SpaceX, regressaram a casa após seis meses de missão na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

O alemão Matthias Maurer, da Agência Espacial Europeia, e os norte-americanos Kayla Barron, Raja Chari e Tom Mashburn, da agência norte-americana, caíram em segurança no Golfo do México esta sexta-feira, naquela que foi a terceira missão comercial de longa duração na ISS. A equipa de astronautas passou 177 dias em órbita.

“A parceria da NASA com a SpaceX tornou possível uma nova viagem de uma tripulação com segurança para a estação espacial e vice-versa, permitindo fazer ciência inovadora que ajudará os nossos astronautas a viajar mais longe no cosmos do que nunca. Esta missão é apenas mais um exemplo de que estamos realmente na era de ouro dos voos espaciais comerciais”, apontou o administrador da NASA, Bill Nelson.

A missão NASA SpaceX Crew-3 foi lançada em Novembro de 2021 no foguetão Falcon 9, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida (Estados Unidos).

Ao longo da missão, estes quatro astronautas realizaram três caminhadas espaciais fora da ISS, para realizar operações de manutenção e actualização da própria estação.

Baseados em trabalhos anteriores, a equipa da Crew-3 continuou a desenvolver trabalho científico que nos pode ajudar a compreender como o ser humano pode “sobreviver” no espaço. Ao longo destes seis meses, procuraram perceber como as fibras crescem em microgravidade, cultivaram plantas sem solo ou através de outro material de crescimento, capturaram imagens das próprias retinas para perceber potenciais alterações oculares dos astronautas, e realizaram uma demonstração de tecnologia que mede indicadores biológicos de doenças e infecções.

Este voo faz parte do Programa de Tripulação Comercial da NASA, cujo intuito é garantir o transporte seguro e económico entre a Terra e a ISS. No final de Abril, e também no âmbito da parceria entre a NASA e a Space X, uma nova tripulação de quatro astronautas atracou na estação espacial.

A SpaceX foi fundada em 2002 por Elon Musk, o bilionário que é director executivo da Tesla e que nas últimas semanas têm estado em destaque pela pública pretensão de comprar a rede social Twitter.